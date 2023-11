Qual foi o restaurante brasileiro melhor colocado no 50 Best

Foi publicada nesta terça-feira (28) a lista da 11ª edição do Latin America’s 50 Best Restaurants. A divulgação aconteceu em um evento de luxo sediado pela primeira vez no Brasil, no carioca Copacabana Palace, com transmissão ao vivo para os que não estiveram presentes na cerimônia.

O ranking contemplou oito restaurantes brasileiros, entre eles o Lasai (14ª posição), do chef Rafael Costa e Silva; o Metzi (18ª posição), dos chefs Luana Sabino e Eduardo Ortiz; o Oteque (20ª posição), de Alberto Landgraf; o Nelita (21ª posição), comandado por Tássia Magalhães; o Evvai (22ª posição), do chef Luiz Filipe Souza; o Maní (34ª posição), da chef Helena Rizzo; e o Manu (35ª posição), da chef Manu Buffara.

E o grande destaque nacional foi o restaurante A Casa do Porco, comandado pela chef Janaína Rueda, que conquistou pelo segundo ano seguido a 4ª posição da lista, consagrando-se como o maior representante do Brasil até o momento. Acima dele estão os representantes do Peru (restaurante Maido, em 1° lugar), da Colômbia (restaurante El Chato, em 2° lugar) e da Argentina (restaurante Don Julio, em 3° lugar).

