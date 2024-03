Alô, chocólatras de plantão! O chocolate é uma verdadeira instituição mundial. Originado do cacau, vem em diversas cores, formatos, tamanhos e é sempre uma delícia. Trouxemos Taila Cerqueira, professora de gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi, para falar sobre a história, os diferentes tipos de preparos e, claro, dar algumas receitas para você testar em casa.

A história do chocolate

Os Maias já usavam o chocolate no formato de bebida, acreditando que possuía propriedades afrodisíacas. Em uma expedição, um espanhol achou o chocolate na América Latina e o levou à Europa. “Por ser considerado muito amargo, os europeus adicionaram mel e leite a esse chocolate, transformando-o no que conhecemos hoje”, conta.

O que é um bom chocolate?

No mercado, há alguns tipos de chocolate. Há aqueles que são considerados cobertura (ou fracionados) - os quais não levam manteiga de cacau em sua composição, mas sim gordura hidrogenada - e os nobres - com manteiga de cacau, açúcar, massa de cacau e podendo ser acrescidos de leite em pó, baunilha etc.

Ou seja, os chocolates fracionados são considerados produtos com sabor de chocolate, mas o chocolate em si está no grupo dos nobres. Desse modo, para um chocolate ser bom, ele precisa ter a manteiga de cacau.

Temperagem: o que é e como fazer?

O grande objetivo da temperagem é tornar o chocolate moldável, para a confecção de diferentes produtos, como barras, bombons e ovos de Páscoa. Para tanto, é preciso elevar sua temperatura e, depois, resfriá-lo da maneira que preferir. E por que precisamos derretê-lo? Bom, há seis cristais organizados dentro do chocolate. Quando elevamos a sua temperatura para mais de 45°C, esses cristais se desorganizam, destemperando-se.

Para voltar ao estado duro do chocolate, que permite fazer aquele delicioso “creck”, você pode temperá-lo de três formas: com o método de adição, de banho-maria invertido ou de tablagem. “Em todas essas maneiras, o princípio básico é descer a temperatura do chocolate enquanto movimenta-o constantemente, reorganizando os cristais”.

Mão na massa!

Agora que você sabe mais sobre o tema, teste três receitas deliciosas que levam diferentes tipos de chocolate e ficam prontas rapidinho.

Mediant de chocolate

Mediant de chocolate Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Quem disse que comida sofisticada tem que ser cara e difícil de fazer? Essa medalha de chocolate leva frutas secas, pistache e nozes.

Confira a receita

Tortinha com ganache de chocolate

Tortinha com ganache de chocolate Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Para quem adora um finger food (comidas que cabem na mão), esta tortinha é uma excelente pedida. Com uma deliciosa ganache de chocolate meio amargo, é uma opção de sobremesa simples e bem crocante.

Confira a receita

Calda de chocolate para bolo

Calda de chocolate para bolo Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Seus bolos podem ficar mais originais e com aspecto crocante com esta saborosa calda à base de chocolate em pó, manteiga, açúcar e leite. É um chocolate cristalizado para ninguém botar defeito.

Confira a receita