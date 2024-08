Dia do Pão de Queijo: cinco lugares que fazem esse quitute de um jeitinho diferente

Dezessete de agosto é dia de ser bombardeado por listas e mais listas de onde comer pão queijo, afinal de contas, a data celebra o dia dele.

Eis aqui mais uma lista, só que essa tem uma pegada diferente. A seguir, você confere cinco lugares onde provar versões nem um pouco tradicionais desse quitute. São boas pedidas (todas testadas e aprovadas pela repórter que vos fala), que mesclam a tradição mineira com um tantinho da França, da Itália, do sertão baiano…

Pão de queijo folhado

Praticamente disputado à tapa, o novo pão de queijo (R$ 16) da By Kim mal sai do forno e já esgota. Se a ideia for prová-lo justo hoje, no Dia do Pão de Queijo, é melhor correr para Santa Cecília o mais cedo possível ou certamente você vai ficar sem (eu avisei que ele seria um hit). Feito com queijo da serra da Canastra, ele tem aquele crunch típico da massa folhada, mas sem perder de todo aquela textura puxa-puxa de pão de queijo. É leve, dá vontade de comer o próximo, além de ser bem “queijudo” no sabor.

Onde: R. Tupi, 114, Santa Cecília. 10h/17h30 (fecha 2ª).

Pão de queijo folhado, da By Kim. Foto: Leo Martins/Estadao

Pão de queijo frito

Sem juízo nenhum, o chef André Mifano resolveu jogar um pão de queijo na fritadeira só para ver no que iria dar. Acabou criando uma das entradas (R$ 39 a porção) mais pedidas do seu italiano Donna. Pudera! Feito com queijo cremoso da serra da Canastra, ele fica com uma casquinha crocante e delicada por fora, enquanto por dentro é pura cremosidade. Além de ser estranhamente leve. Como pode?

Onde: R. Peixoto Gomide, 1.815, Jardim Paulista. 19h/22h45 (sex. 19h/23h; sáb. 13h/15h30 e 19h30/22h45; fecha dom.)

Pioneiro, o pão de queijo frito do Donna leva queijo da Serra da Canastra e é servido com goiabada. Foto: Bruno Geraldi

Pão de queijo recheado

Pães de queijo recheados existem aos montes por aí, uns muito bons, outros, nem tanto. O de Manuelle Ferraz, feito a partir da receita de sua mãe, a transformou numa chef famosa, premiada e dona do restaurante instalado dentro do Masp. Imagine porquê. N’A Baianeirinha, como foi rebatizado o restaurante na Barra Fundo, o pão de queijo dá as caras com oito opções diferentes de recheio. Prove a versão que combina carne de panela com ovo caipira (R$ 25) ou a com queijo de Almenara (R$ 18), cidade natal da chef.

Onde: R. Dona Elisa, 117, Barra Funda. 9h/15h (sáb. 9h/16h; fecha dom. e 2ª)

Pão de queijo recheado com carne de panela e ovo, d'A Baianeira. Foto: Madelaine Seagram/

Farofa de pão de queijo

Antes de virar farofa (R$ 60 a porção para quatro pessoas), o pão de queijo do Varanda D.Inner - feito com muito queijo da serra da Canastra (70% para ser mais exato) - vai para o forno para ficar bem crocante. Em seguida, ele é esmigalhado e puxado no fogo com guanciale artesanal e ovo caipira, conta o chef Fábio Lazzarini. Até quem não faz questão de farofa vira farofeiro depois dessa.

Onde: R. Prudente Correia, 432, Jardim Europa. 19h/22h (fecha dom.)

Farofa de pão de queijo, guanciale e ovo do Varanda D.Inner. Foto: Gabriel Martins/Divulgação

Sorvete de pão de queijo

O cardápio do Belô Café tem pão de queijo de tudo o que é jeito: telha de pão de queijo, waffle de pão de queijo, pão de queijo recheado… mas a versão mais inusitada é, sem dúvida, o sorvete. A chef Andreza Luisa, mineira, infusiona o leite com pão de queijo e, depois, bate tudo junto e coa. Esse creme vira a base do sorvete, que é servido com calda de goiabada e crumble de castanhas (R$ 22). “Por isso tem tanto sabor de pão queijo”, conta.

Onde: R. Padre João Manoel, 881, Jardins. 9h/17h45 e 19h/0h (dom. 9h/20h)