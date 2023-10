O que te passaria pela cabeça se recebesse um convite para visitar uma fábrica de chocolates? Talvez o pensamento fosse: “Vou comer todo o chocolate possível”, “vou ficar bem de olho e roubar a receita para fazer em casa” ou algo do tipo.

Se você for uma criança, talvez tenha essa chance. Afinal,em homenagem ao Dia das Crianças, a Dengo vai abrir sua fábrica entre os dias 12 e 15 de outubro para ensinar o público infantil a confeitar e criar suas próprias barras de chocolate.

No Cabruca, restaurante da marca de chocolates, das 12h30 às 16h30, com a ajuda de um monitor, os pequenos poderão escolher seu muffin já pronto e decorá-lo com ganache de morango, limão ou chocolate e confeitos. A experiência sai por R$ 36 e não é necessário fazer reserva prévia.

Já pelo valor de R$ 130, eles poderão participar do Tour Monte Seu Dengo. Em grupos de oito, a criançada usará um avental, luvinhas e touca para vivenciar um tour bastante lúdico e produzir sua própria barra de chocolate personalizada. De brinde, poderão levar para casa o avental e sua barrinha. Nesta opção, é necessário escolher um horário entre 10h30, 11h30, 12h30 e 13h30 e agendar previamente pelo WhatsApp (11) 91018-9842.

Serviço

Fábrica de Dengo: Av. Brigadeiro Faria Lima, 196, Pinheiros. (11) 91018-9842. 12 a 15 de outubro (12h30 às 16h30 e 10h30, 11h30, 12h30 ou 13h30)