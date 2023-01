As férias estão chegando ao fim, e muitos pais já começam a colocar seus filhos de volta à rotina, fazendo com que durmam mais cedo e se alimentem nos horários corretos. Apesar disso, as férias ainda não terminaram, e muitas crianças e adolescentes não estão dispostos a abandonar o gostinho diferente da época e voltar a comer o mesmo de sempre, certo? Se você, pai ou mãe, se identificou com essa situação e não sabe mais o que inventar, nós chegamos para te ajudar.

Separamos receitas fáceis e práticas, que vão do doce ao salgado para todas as idades, desde crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Aqui, você vai encontrar sobremesas como churros, sorvete de chocolate, milkshakes, casquinha de sorvete para fazer em casa, e pratos para o almoço e o jantar, por exemplo a lasanha e um lanche de bacon e cebola.

Rolinho primavera de peixe, camarão e cogumelo

Rolinho primavera é uma ótima opção para a entrada e este, recheado com frutos do mar e cogumelos, fica uma delícia Foto: Fred Bailon

Rolinho primavera parece ser uma receita complicada, mas é bem o contrário se você seguir todo o passo a passo direitinho. Nesta versão que leva peixe, camarão e cogumelo, do chef do restaurante Nam Thai, David Zisman, você vai aprender a fazer a massa do zero e recheá-la com todas as dicas do chef. Acreditamos que seu filho vai adorar.

Nachos com frango desfiado

Nachos com frango desfiado, alface, guacamole, creme azedo e queijo formam uma ótima combinação para servir aos convidados Foto: Hugo Delgado

Comida mexicana é um tipo de cozinha que todo mundo ama, principalmente os mais jovens. Por isso, resolvemos te ensinar uma receita de nachos com frango desfiado, queijo, alface, guacamole e sour cream. Neste prato do chef Nonô, da Taquería La Sabrosa, você encontra crocância, muito sabor e praticidade.

Lasanha à bolonhesa

Lasanha à bolonhesa pode parecer um prato difícil de se preparar, mas é o contrário disso, funcionando como uma ótima opção para o jantar ou hora do almoço Foto: Ricardo D'Angelo

Nada como a boa e velha lasanha com molho à bolonhesa. Este prato nunca sai de moda e sempre marca presença nos almoços na casa de avó ou durante o jantar de sábado. Nesta receita, o chef William Santos, do restaurante Maremonti, te ensina a fazer a base da massa, assim como o ragu de carne moída e o recheio.

Lanche com hambúrguer, bacon e cebola caramelizada

Este lanche fica ideal se servido durante o jantar, mas também pode ser consumido no almoço ou à tarde Foto: Marinho

Se tem uma coisa que pré-adolescentes e adolescentes adoram é hambúrguer. Por isso, decidimos trazer para essa nossa seleção um lanche que vem recheado com bacon, cebola caramelizada, maionese e bastante queijo. A combinação feita pelo chef Marcelo Campos, da hamburgueria Frank & Charles, é uma ideia para os sábados à noite.

Churros

Churros com doce de leite ou chocolate cremoso; seja qual for a combinação esta receita fica uma delícia Foto: Leo Feltran

Churros é aquele doce que combina com quase qualquer acompanhamento. A crocância do petisco frito é algo sem igual e acaba atraindo os paladares de todas as idades. Desta vez, trouxemos uma versão de churros feita pelo Veloso Bar, que aconselha o acompanhamento de doce de leite líquido ou creme de avelã tipo Nutella.

Crepe doce

Crepe doce recheado de chocolate em creme e pedaços de morango que derrete na boca na primeira mordida Foto: Alexander Landau

Uma combinação difícil de falhar é chocolate com morango. A dupla agrada aos fãs de sobremesas e àqueles que não gostam de doces enjoativos, já que a fruta ajuda a quebrar a sensação. E por que não juntar os dois em um crepe? Foi o que fizemos quando enviamos um pedido para o restaurante especializado no assunto, CrepeLocks. Garantimos que seu filho vai adorar.

Milkshake de morango com calda de chocolate

Bebida de sorvete de morango com calda de chocolate que lembra o chocolate que esteve presente na infância de muitas pessoas Foto: João Antonio Martins

Ainda falando da união infalível dos dois ingredientes, preparamos também um milkshake de sorvete de morango com bastante chocolate, com a ajuda do João Antonio Martins, que comanda a Da Pá Virada Gelateria. O doce lembra bastante a barrinha de chocolate com calda de morango que certamente já esteve na infância de muitas pessoas. Já imagina qual seja?

Casquinha de sorvete

Casquinha de sorvete para você fazer em casa e tomar com seu sorvete favorito Foto: Luciana Bonometti

Já que mencionamos o sorvete… Sabe aquela casquinha feita de biju, que você sempre encontra em sorveterias? Pois é, pedimos ajuda para a confeiteira Luciana Bonometti para te ensinarmos a fazer em casa. A cestinha fica muito crocante e combina com qualquer sabor. Depois que você pegar o jeito do preparo, não vai querer mais consumir de outra forma.

Sorvete de chocolate

Sorvete de chocolate cremoso, feito em casa, e muito saboroso para se deliciar durante um café da tarde ou até mesmo após o almoço Foto: Luciana Bonometti

Para complementar a cestinha, Lu Bonometti também idealizou uma receita de sorvete de chocolate caseiro. O resultado fica muito cremoso e bem perto daqueles que você toma nas gelaterias. Todos os tipos de paladar vão adorar.

Cookie Sandwich ou sanduíche de sorvete

Sanduíche de sorvete com cookie é aquela receita gostosa para se divertir com a criançada e se deliciar Foto: Rodolfo Regini

Esta receita parece aquelas de filme e é muito fácil de fazer. Sua criança vai amar, e os adolescentes e pré-adolescentes não vão aguentar e, certamente, farão um registro para suas redes sociais. Misturando o sabor dos cookies com o sorvete, a confeiteira Luciana Bonometti deixou tudo ainda mais gostoso. E já falamos que você vai aprender a fazer um cookie do zero? Porém, se preferir, pode usar um biscoito doce pronto que também fica uma delícia.