Famoso pela feijoada de sábado, Baixo Gastronômico passará a abrir aos domingos

Depois de ver a sua feijoada se tornar um hit no almoço de sábado, a partir do dia 20 o chef Ivan Santinho passará a realizar o Baixo Gastronômico, também, aos domingos, na hora do almoço. Iniciado em agosto, o projeto ocorre aos finais de semana no quintal do La Cura, misto de rotisseria e empresa de produção de eventos gastronômicos, na Vila Madalena.

Diferentemente do menu de sábado, onde a feijoada completa (R$ 129) é a grande atração, o menu de domingo terá sugestões que fazem parte da vitrine da rotisseria. É o caso do vinagrete de polvo com chips de tubérculos (R$ 85) e da croqueta de costela Angus com molho de mostarda de Dijon (R$ 54, 6 unidades), que são algumas pedidas para a entrada.

O vinagrete de polvo é uma das pedidas que estarão disponíveis no almoço do Baixo gastronômico, que passará a abrir aos domingos Foto: Gui Galembeck/ Divulgação

Entre os pratos principais - para compartilhar -, destaque para o bobó de camarão rosa com arroz de coco e farofa de dendê (R$ 275, serve duas pessoas) e o arroz de pato com confit (arroz bomba cozido em caldo de pato e a ave desfiada, linguiça curada artesanal, pimenta-de-cheiro e azeitona preta, R$ 275, serve duas pessoas).

E, no melhor estilo almoço de domingo, o cardápio também terá uma seleção de massas de produção própria, como a lasanha de espinafre com mussarela de búfala, burrata e molho de tomate rústico. Já o pudim de pistache italiano (R$ 32) é uma das opções para a sobremesa.

Baixo Gastronômico

Rua Ourânia, 201, Vila Madalena

(11) 95774-2824

Sábado, das 12h às 14h e das 14h30 às 16h30. Domingo (a partir do dia 20), das 13h às 16h

Instagram: @baixogastronomico