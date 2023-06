A Vila Nova Conceição é, hoje, um dos bairros mais badalados de São Paulo. É nesta região, na zona sul, que estão alguns dos melhores restaurantes da cidade. E são várias as opções à disposição: hamburguerias, comida italiana, gastronomia ibérica e, principalmente, uma boa quantidade de restaurantes focados em comidas saudáveis. Tem pra todos.

A seguir, confira uma seleção dos melhores restaurantes para comer na Vila Nova Conceição. Este roteiro faz parte de uma série de textos de Paladar, que indica restaurantes e bares em diferentes regiões de São Paulo, saindo do óbvio e explorando a cidade.

Enosteria Vino e Cucina

Sob comando do chef Douglas Benatti, a Enosteria Vino e Cucina segue referências gastronômicas da região de Púglia, no sul da Itália, para apresentar seu cardápio. Do lado dos vinhos, a casa abriga uma loja de vinhos World Wine, com a possibilidade de escolher os vinhos na loja, com um acervo constituído por mais de 2 mil rótulos. Do lado da cozinha, enquanto isso, a mais pura e tradicional gastronomia italiana. É muito gostoso, e fora do óbvio, o orecchiette com friarielli, linguiça e pimenta peperoncino (R$ 64) -- é uma massa em formato de disco, parecendo até pequenas orelhas, que conseguem guardar mais o sabor do molho de tomate. Vale também pedir o carbonara da casa (R$ 71), feito do jeito certo com panceta, ovo e pecorino. Pra fechar, a clássica sobremesa tiramisù (R$ 38).

Onde: R. Jacques Félix, 626A, Vila Nova Conceição. 2774-1710. 12h/15h30 e 18h30/23h (sex. e sáb., 12h/16h e 18h30/23h; dom., 12h/16h; fecha seg.).

Hamburgueria Tradi

A hamburgueria Tradi é um paraíso para os amantes de hambúrgueres. Com ambiente acolhedor e decoração moderna, a casa oferece opções para vários paladares. Não deixe de experimentar o clássico Oráculo (R$ 30), uma combinação suculenta de carne Angus grelhada coberta por fusão cremosa de queijo cheddar com pepperoni moído, servido em pão artesanal macio e fresco. Para os vegetarianos, o Costa Oeste Incrível (R$ 35,90) é uma excelente escolha, com hambúrguer à base de vegetais que impressiona pelo sabor e textura, queijo prato, tomate, alface crespa, cebola roxa e maionese verde no pão de hambúrguer artesanal. Pra acompanhar qualquer um deles, vale a Batata Faixa Azul (R$ 39,90) com fusão de gorgonzola e american cheese, farofa de bacon e jalapeños.

Onde: R. Diogo Jacome, 391, Vila Nova Conceição. 12h/ 15h e 19h/ 22h30 (sáb. e dom. 12h/ 23h). Delivery pelo iFood.

Farabbud

Uma das boas opções de restaurantes árabes em São Paulo é o Farabbud. A casa é pequena, mas aconchegante, e conta com aquele típico cardápio de restaurantes árabes: farto e com variedade. De entrada, duas opções são certeiras: o trio (que vem com três pastas a sua escolha, como homus e coalhada seca, a R$ 30 a meia porção) e o Quadra de Ases, que vem com os quatro pratos mais pedidos em versão de entrada (kibe cru, trigo frique, trio de pastas e linguiça árabe, a R$ 88). Este último, porém, funciona só para grupos maiores, já que vem só em porção inteira. De prato principal, para além das boas esfihas da casa, é muito gostosa a tradicional Torre de Babel, que é uma espécie de bolo com kibe cru, carne moída, tabule, coalhada seca e cebola douradinha e crocante por cima (R$ 46 a meia porção, R$ 78 a inteira). É de comer rezando. Não quer carne crua? Então opte pelos charutinhos da casa, feitos com folha de uva ou de repolho, a R$ 48 a porção inteira.

Onde: R. Diogo Jácome, 360, Vila Nova Conceição. 3044-4358. 12h/15h30 e 18h30/22h (sáb. e dom., 12h/22h).

Charutinhos do Farabbud. Foto: Raphael Criscuolo

Koshô Japanese Cuisine

Uma boa opção de comida japonesa pelos lados da Vila Nova é o Koshô, um restaurante japonês a la carte com boas opções no cardápio e um ambiente pequeno, intimista e acolhedor. Uma das mais pedidas é o tartar de atum (R$ 57) ou de salmão (R$ 51), que chegam na mesa com peixe fresco e molho ponzu bem equilibrado, sem excessos. Mas, além disso, a casa tem boas opções de sushi e sashimi, com peixes como atum, robalo, vieira, caranguejo chileno gigante (a centolla) e até enguia de água doce -- uma delícia.

Onde: R. Marcos Lopes, 121, Vila Nova Conceição. 3045-4386. 12h/15h e 19h/23h30 (dom. fechado).

Paparoto Cucina

O novo restaurante de Dayse Paparoto, vencedora do MasterChef Brasil Profissionais, é um restaurante italiano com a cara da chef -- traz pratos tradicionais da culinária, mas sempre passando por releituras. É uma experiência diferente, gostosa e divertida. Dentre outros pratos, tem ravióli de gema, ricota, espinafre com fonduta de parmesão trufada (R$ 49), cannoli com battuta di manzo com manjericão, raspas de limão siciliano, azeitona preta, grana padano e alcaparras (R$ 68) e, de comer rezando, sacottini de queijo de cabra com nozes, manteiga de sálvia, fonduta de grana padano e figos frescos e mel trufado (R$ 96).

Onde: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, térreo, Vila Nova Conceição. 12h/15h30 e 19h/23h (sáb., 12h/17h e 19h/00h; dom., 12h/17h).

Ambiente do Paparoto Cucina Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Caracolla

O restaurante de comida saudável da chef Patrícia Helú vence qualquer preconceito com a comida que recebe esse rótulo -- são pratos criativos e vibrantes que compõem o menu, todo pensado pela chef que assina livros sobre o assunto e mostra que a comida pode ser saudável, divertida e gostosa. Um dos destaques da casa é o tartare (R$ 52,80), que tem cor e textura de carne picada na ponta da faca, mas é, na verdade, feito com cenoura defumada no forno e temperada com mostarda em grãos e ervas frescas. Fatias de pão de fermentação natural e saladinha de folhas acompanham. A casquinha de siri fingido (R$ 32) tem a mesma pegada: a receita troca a carne desfiada do crustáceo por repolho. Leite de coco e abóbora, que garantem cremosidade, pimenta-de-cheiro e um tantinho de dendê, para dar personalidade, complementam o prato. Se forem duas ou mais pessoas, a dica é colocar os pratos principais no centro da mesa para compartilhar pra aproveitar ao máximo.

Onde: R. Dina, 76, Vila Nova Conceição. 97545-0876. 8h/22h (3ª a dom. 8h/17h; fecha 2ª).

No novo Caracolla, dica é colocar os pratos no centro da mesa e compartilhar. Foto: Júlia Guedes e Madelaine Seagram/The Daily Company

Saint Vin Saint

Reduto dos apaixonados por vinhos orgânicos e biodinâmicos, a Enoteca Saint Vin Saint, comandada por Lis Cereja e Ramatis Russo, tem trabalhado com uma pegada mais educacional. Vinhos naturais, cervejas e outros produtos artesanais estão em pauta nos cursos oferecidos pela casa. Além disso, a carta de vinhos continua recheada de opções.

Onde: R. Prof. Atilio Innocenti, 811, Vila Nova Conceição. 3846-0384. 19h/00h (sáb., 11h/16h e 19h30/00h; fecha dom.).

Frutaria São Paulo

Uma das principais referências de comida saudável e natural, a Frutaria São Paulo tem um de seus principais endereços na Vila Nova, na avenida Hélio Pellegrino. A casa, que tem filas enormes aos finais de semana, tem propostas para vários tipos de público. Há pratos para aqueles que vão ali com bastante fome, para comer bem, como o atum fresco e levemente grelhado, acompanhado de purê de banana ou batata doce e refogado de palmito e tomate e manjericão. Tem, também, saladas mais leves para quem não quer uma proteína. E, por fim, para aqueles que querem aproveitar o ambiente para descansar ou colocar a conversa em dia, sem comer muito, cremes de frutas que chegam gelados na mesa e ainda acompanham toppings para complementar o sabor -- como se fosse um açaí.

Onde: Av. Hélio Pellegrino, 100, Vila Nova Conceição. 3842-9934. 11h/23h.

Nena Cocina

Sob a batuta do chef Felipe Grecco, o restaurante de cozinha ibérica tem menu recheado de pratos espanhóis, com destaque para as preparações finalizadas na parrilla. As entradas foram pensadas para compartilhar - ou pinchar, como se faz na Espanha. As croquetas, cremosas, são pedidas obrigatórias: tem de porco, de pato e de jamón (R$ 56 cada porção). Destaque para as paellas de frutos do mar (R$ 168), com camarão, lula, peixe do dia e polvo, de vegetais (R$ 98) e a negra (R$ 156), que traz camarões, lula e sua tinta. Para finalizar, as frutas tostadas na brasa e incrementadas com creme catalão são ótima pedida.

Onde: R. Diogo Jacome, 372, Vila Nova Conceição. 3846-0389. 12h/16h e 19h/23h (sex. 12h/16h e 19h/0h; sáb. 12h/0h e dom. 12h/22h). Delivery pelo iFood e Rappi.