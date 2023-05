La Guapa, da chef Paola Carosella, vai abrir nova unidade em Perdizes

A La Guapa, casa de empanadas da chef Paola Carosella e de Benny Goldenberg, está completando nove anos de vida. E a comemoração da data chega com uma nova unidade em São Paulo: agora será no bairro de Perdizes, com abertura já em 24 de maio.

Localizada na rua Dr. Cândido Espinheira, 338, a nova unidade, com 51 m² de área, possui, nos ambientes interno e externo, capacidade para 12 pessoas. Com essa inauguração, a marca, presente em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília, chega à sua 35ª loja. Só na capital, a casa de empanadas de Carosella já conta com 18 unidades.

Benny Goldenberg conta que a região, uma das mais movimentadas e de maior diversidade gastronômica de São Paulo, já tinha sido detectada pelo radar dele e da Paola. “Além do pedido do público nas redes sociais, sentíamos que faltava uma La Guapa na região para atender o grande número de pessoas que frequentam o bairro e que buscam uma opção gostosa, saudável e rápida para fazer suas refeições”, relata Benny.

Projeto interno da nova unidade da La Guapa, em Perdizes Foto: La Guapa

Sobre a La Guapa

A vontade de trazer um pouco mais de sua cultura e das referências latinas para os brasileiros fez com que Paola Carosella inaugurasse a primeira unidade da La Guapa, em São Paulo, com Benny Goldenberg. Com esse sonho, trouxe também a expertise de oferecer um novo conceito de atendimento ao público, na época, pouco difundido no país.

Feitas à mão, as famosas empanadas são elaboradas com ingredientes frescos e assadas em forno de alta temperatura, que ajuda a preservar o sabor do recheio e a qualidade da massa. Mantendo a tradição latino-americana em suas receitas, Carosella faz questão de frisar que a aparência de “queimadinhas” de suas empanadas é uma característica própria delas, que resulta da elevada temperatura do forno.

A iguaria recebe 14 diferentes versões especiais. Para além da clássica Salteña (com carne, ovo, azeitonas e batatas cozidas), o cliente pode saborear, por exemplo, a opção agridoce Julieta (massa feita com manteiga, recheada com requeijão de corte, goiabada cascão e alecrim fresco) ou mesmo a Vegana (massa de flocos de quinoa e azeite de oliva extravirgem, com recheio de brócolis frescos, abóbora, abobrinha e noz-pecã). Em todas as unidades, as empanadas custam R$ 9,90 cada uma na loja e R$ 10,90 no delivery.

Recentemente, a marca lançou a Toscana, uma nova empanada inspirada na região da Itália. A novidade é feita com a finíssima massa de banha de porco e traz a combinação de sabores da linguiça artesanal toscana com muito queijo. O resultado é uma empanada suculenta, saborosa e, é claro, “queimadinha”, como manda a tradição argentina.