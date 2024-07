Para celebrar o Dia da Pizza, neste domingo (14) acontece a terceira edição do Dia da Pizza Solidário. Iniciativa do restaurateur e consultor Dany Simon, em parceria com o chef Fellipe Zanuto, reúne 26 endereços da capital paulista, que vão reverter o valor obtido com vendas da pizza marguerita para o Instituto Rizomas, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no bairro do Capão Redondo, na zonal sul de São Paulo.

Desde 2017, o projeto social desenvolve atividades com foco em educação. E a meta da ação realizada pelas pizzarias paulistanas é arrecadar cerca de R$ 40 mil - valor 20% maior do que o obtido na edição passada do evento.

Feita de molho de tomate, queijo mussarela e manjericão, a clássica cobertura marguerita estará disponível em pizzarias como A Pizza da Mooca, Da Mooca Pizza Shop e Onesttà, sob o comando de Zanuto. E, também, participam da ação estabelecimentos como Veridiana, 1900 Pizzeria, QT Pizza Bar, Trattoria Evvai, Bocada’s Pizza SP, Mamma Vanzeto e Foglia Forneria. Confira a lista completa de participantes aqui.