Não é exagero dizer que “era tudo mato” quando o MYK abriu as portas, em 2013. O restaurante foi o primeiro de gastronomia grega contemporânea de São Paulo, inaugurando uma tendência que ganhou força nos últimos anos. A aposta da chef Mariana Fonseca deu certo: agora, a casa está completando dez anos com uma reformulação do cardápio.

“O público está cada vez mais encantado com a gastronomia grega”, comenta a chef, em entrevista ao Paladar. “Tudo que você prepara com ingredientes de qualidade, com produtos frescos, não tem erro. É uma gastronomia fresca, mas também muito rica”.

A principal comemoração para os 10 anos de MYK e para o sucesso da casa é a mexida que a chef está promovendo no cardápio. Ficam alguns pratos clássicos, que não podem faltar, mas entram vários outros autorais. Ao todo, são 25 novas receitas, entre entradas, massas, carnes vermelhas e frutos do mar. Dentre as apostas de Mariana, estão: feta empanado no gergelim com compota de laranja, seftalia de carne com especiarias, favas e chutney de tomates, o pappardelle com frango e cogumelos, Pastitsio, schnitzel com Skordaliá (pasta de alho grega) e lula com Fajolada (favas cozidas com bacon e azeite).

A chef Mariana Fonseca, do MYK Foto: Ricardo D`Angelo

“Depois de muito tempo, venho com receitas novas. Alguns clientes ficam bravos, já que o MYK está há tanto tempo com os clássicos. Aí o cliente pede tal coisa, que ele come nesses últimos anos”, conta a chef, sobre a mudança do cardápio, que já está em vigor na casa. “É uma mudança, mas mantemos os clássicos junto também com receitas novas”.

História do MYK

A chef Mariana começou na cozinha aos 18 anos, com formação e primeiras experiências em restaurantes de gastronomia clássica italiana e francesa contemporânea. Porém, em 2005, o que era para ser uma viagem de férias, em Mykonos, tornou-se uma longa temporada na Grécia. Isso acabou transformando o rumo de sua carreira da chef, com a descoberta dos temperos, sabores e cultura que as ilhas no mediterrâneo a apresentaram.

Em 2013, Mariana retorna com uma bagagem ainda inédita no Brasil e inaugura o MYK, o primeiro restaurante grego contemporâneo do País. Não demorou muito para que ele se tornasse um dos pontos mais disputados de São Paulo, pois, além da gastronomia autoral, inspirada na vivência da chef, a ambientação do MYK reproduzia a atmosfera de festa, música e alegria típicas da cultura grega, ainda pouco conhecida e disseminada por aqui.

MYK traz um novo cardápio, com pratos autorais Foto: RICARDO DANGELO

“A gastronomia grega é muito rica. Quem já viajou para a Grécia sabe o que a gastronomia de lá tem a oferecer e fico feliz de ter trazido a nova gastronomia grega para o Brasil. Afinal, a gente tinha o clássico do Bom Retiro, mas que não representa tanto a comida de hoje da Grécia. Estou feliz de estar construindo uma história assim”, comenta a chef do MYK “Ajudar a fazer com que as pessoas conheçam a gastronomia grega, que achavam que era só moussaka, é gratificante. Mas ainda tem muito a oferecer. É um trabalho de pesquisa e que traz um pouco do que é a Grécia. O Brasil agora sabe o que a Grécia tem a oferecer”.

E será que tem espaço para crescer mais? “Acho que ainda tem muito”, diz a chef. “É uma gastronomia muito rica e São Paulo tem mercado, se feito com qualidade. Ainda tem muito a vir. Acredito na consistência da gastronomia que a gente faz: simples e de verdade”.

Serviço

MYK. Rua Peixoto Gomide, 1972. Segundas, Terças e Quartas 12h às 16h - 19h às 00h / Quintas 19h às 00h / Sextas e Sábados das 12h às 00h / Domingos das 12h às 18h. Reservas pelo telefone/WhatsApp: 11-97639-8667.