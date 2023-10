A Secretaria de Turismo e Viagens de SP lança nesta terça-feira, 17, o Guia Turístico das Padarias do Estado de São Paulo. Cada uma das 148 padarias paulistas selecionadas pela publicação carrega a identidade - e a necessidade - dos consumidores locais de municípios de todas as regiões do Estado de SP. A seleção das padarias foi feita pela Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de SP e pela Sampapão.

A ideia do guia é destacar algumas das padarias mais importantes do estado de São Paulo, com características distintas e que as tornam um ponto de atenção para turistas.

Dentre outros destaques, está a Cepam, na capital, a maior padaria da América Latina, assim como uma das mais antiga do Brasil, a Aurora, em Santana do Parnaíba. Tem padaria de origem italiana, como a centenária Basilicata, no tradicional bairro do Bixiga; de origem judaica, como a Kosher Delight, na capital; algumas dezenas de origem francesa, como a Trigalle, no município de Franca; centenas de origem portuguesa, como a Rei do Trigo, no Guarujá; entre tantas outras.

A Basilicata fica na Rua Treze de Maio, no Bexiga Foto: Sergio Castro/Estadão

Ponto de encontro de amigos e familiares, a padaria é muito mais que um lugar para comprar pão. Tem padaria famosa pela adega de vinhos; a que nasceu na pandemia e prioriza o atendimento online; a conhecida pelo café colonial; pelo brunch; pelo almoço a la carte e até pela sopa no finzinho da tarde.

A maior parte dos estabelecimentos, entretanto, atende a vizinhança, com fornadas em horário marcado, pães artesanais fresquinhos, a tradicional média, alguns salgados e doces de confeitaria. As maiores são minoria, mas não perderam o caráter intimista e a hospitalidade, a alma do negócio. É assim que elas atraem turistas que visitam o Estado de SP

De acordo com a Secretaria, todos os dias cerca de 100 padarias são abertas no Brasil, segundo o Sebrae. Deste total, 70% são de microempreendedores individuais. São Paulo tem 12 mil padarias, quase o dobro do Rio de Janeiro, o segundo colocado.