Padocaria 2023 elege as melhores padarias de São Paulo; conheça as finalistas

Depois de abrir a votação em 29 de setembro, o Padocaria 2023 encerrou a primeira fase da competição. Nesta segunda-feira, 23 de outubro, foram escolhidas as cinco melhores padarias de cada região da cidade de São Paulo.

De acordo com a organização, mais de seis mil padarias legalizadas de São Paulo, e reconhecidas pela Sampapão, que representa o segmento de panificação e confeitaria de São Paulo, estavam aptas a concorrer ao prêmio.

As padarias -- e seus pãozinhos -- entram em nova fase da competição Foto: Gabriela Biló/Estadão

Agora, a segunda fase da votação ocorrerá entre 30 de outubro e 12 de novembro. Entram nessa nova fase do prêmio as 5 mais votadas na fase anterior de todas as regiões de São Paulo.

Nesse período, além do público, um júri técnico visitará de maneira incógnita as finalistas e também participará da votação. O resultado será divulgado em 23 de novembro, com as vencedoras de cada região da cidade e, é claro, com o prêmio de Melhor Padaria.

Confira as melhores padarias de cada região de São Paulo

Zona Sul

Ceci

Europão

Fiorella

Orquídea Ouro

Padoca da Praça

Zona Leste

Big Pão Express

Casa Nápoles

Cepam

Nova Yara

Vera Cruz

Zona Norte

Condessa

Estado Luso

Florestal

Líder

Saint Tropez

Zona Oeste

CPL

Estrela do Butantã

Merci

Villa Grano

Villa Real

Centro

