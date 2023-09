Padocaria 2023 abre votação para escolher melhores padarias de São Paulo

A Padocaria, que premia as melhores padarias de São Paulo, acaba de abrir os trabalhos para sua terceira edição. Já a partir desta sexta-feira, 29 de setembro, o público poderá votar para a 1ª fase do prêmio das padarias, em categorias como café, doce, pão na chapa, pãozinho, frango assado, serviço de frios, time de chapeiro e, uma novidade, melhor pizza.

Com isso, as mais de seis mil padarias legalizadas de São Paulo, e reconhecidas pela Sampapão, que representa o segmento de panificação e confeitaria de São Paulo, estarão aptas a concorrer ao prêmio. “O voto é livre, ou seja, as pessoas podem escolher qualquer padaria de sua preferência desde que esteja nos limites da cidade de São Paulo”, explica Miguel Icassatti, jornalista de gastronomia e criador do Padocaria junto de Eduardo Maya.

Novidades e sistema de votação

Além do acréscimo da categoria de Melhor Pizza de Padaria, a Padocaria também traz uma outra novidade: a partir de 2023, uma padaria poderá ser premiada apenas uma vez, em cada uma das posições do ranking, em cada uma das categorias. A escolha vai de acordo com o número de votos absolutos. Ou seja: se a padaria ficou em primeiro lugar em doces e em frios, mas recebeu mais votos em doces, ela fica com o ouro apenas dessa categoria.

Os pães e as padarias são os protagonistas do Padocaria Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

A votação nessa primeira fase fica disponível entre 29 de setembro e 15 de outubro pelo site da Padocaria. É preciso apenas um breve cadastro para evitar fraudes na premiação. “A Padocaria é um prêmio importante, já que quem vota é quem vai na padaria. E não tem coisa mais importante do que o cliente”, afirma o presidente da Sampapão, Rui Gonçalves.

Depois, a segunda fase da votação ocorrerá entre 30 de outubro e 12 de novembro. Entram nessa nova fase do prêmio as 5 mais votadas na fase anterior de todas as regiões de São Paulo. Nesse período, além do público, um júri técnico visitará de maneira incógnita as finalistas e também participará da votação. O resultado será divulgado em 23 de novembro, com as vencedoras de cada região da cidade e, é claro, com o prêmio de Melhor Padaria.