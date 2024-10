Para celebrar os 15 anos do Dalva e Dito, o chef Alex Atala vem convidando imigrantes de diversas nacionalidades, para realizar jantares temáticos em seu restaurante restaurante. Depois da cozinheira armênia Yeran Garabedian Habib e do chef descendente de finlandeses, Stefan Weitbrecht, o próximo será o chef Paulo Shin (ex-Komah), que vai realizar um jantar coreano no dia 26 de outubro.

Shin, que chegou a trabalhar com Atala no D.O.M. e, atualmente, está nos preparativos de seu novo projeto gastronômico, vai servir um menu coreano (R$ 280, por pessoa), que inclui salada de folhas com telha crocante de tapioca e crudo de peixe servido com quatro banchan, como são chamados os acompanhamentos que compõem uma refeição coreana.

Alex Atala (à dir.) e o chef Netto Moreira, titular do Dalva e Dito, recebe o chef Paulo Shin para um jantar coreano Foto: Ricardo D'Angelo/ Divulgação

Os pratos principais serão a costela suína defumada e apimentada, a picanha curada com um toque adocicado e ave recheada com arroz e um toque de tucupi, que chegarão à mesa na companhia de sopa, quatro banchan e um buquê de folhas verdes. Como fazem os coreanos, a ideia é utilizar as folhas para montar trouxinhas com os preparos disponíveis à mesa. E frutas amarelas e sorvete de gergelim preto encerram a refeição.

A noite terá ainda uma seleção de drinques elaborados pelo bartender Vina Apolinário, que era responsável pela carta de drinques do Komah na época de Shin.

Reservas pelo e-mail: maitre@dalvaedito.com.br





Jantar Coreano no Dalva e Dito

Data: 26 de outubro (sábado)

Horário: às 19h e às 21h

Dalva e Dito

R. Padre João Manuel, 1115, Cerqueira César

(11) 3068-4444

Instagram: @dalvaedito