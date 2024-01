O croissant é um desafio para qualquer um. Uma receita delicada, deve ser crocante e, ao mesmo tempo, bem macio. Essa delícia folhada exige muita técnica e a chave para o seu sucesso é, sobretudo, a paciência. Os padeiros da Fabrique, padaria em Higienópolis, ensinam como fazer o croissant perfeito para surpreender e inovar à mesa.

A massa

A massa desse folhado é composta por farinha, sal, açúcar, água e fermento, podendo ser complementada por ovo e leite, em alguns casos. Depois de pronta, é preciso deixá-la descansar para, então, laminá-la - em um sistema parecido com o da máquina de macarrão. Essa é a parte mais importante da produção, pois é através dela que as camadas características do croissant serão criadas.

Os ingredientes

Em relação aos ingredientes, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é na manteiga. Fundamental para o sabor e a textura do folhado, o ideal é que ela seja mais seca. Para dar o aspecto folhado, é preciso abrir a massa sobre o tablete de manteiga, que deve ter um formato achatado, facilitando o processo.

Dobrando o croissant

Três dobras são necessárias. A primeira deve ser a responsável por envolver o tablete de manteiga, como uma espécie de embrulho de massa. Depois, deve-se laminar essa massa mais algumas vezes, deixando-a bem fina para ser dobrada novamente em formato de retângulo.

Após esse processo, a massa deve ser resfriada por, no mínimo, 30 minutos. Essa etapa serve para manter o ponto da manteiga no manuseio, contribuindo para que ela não perca sua estrutura.

Em seguida, a massa deve passar mais uma vez pela laminadora e ser cortada em retângulos sobre uma superfície fria. Então, cortes diagonais devem ser feitos, criando triângulos por toda a massa.

Por fim, enrole cada triângulo formando um croissant e pincele uma mistura de ovo e leite antes de levar ao forno para garantir seu aspecto dourado. Deixe fermentar por algumas horas e leve ao forno. Quando estiverem bem dourados e com um cume no meio, sirva.

O croissant ideal deve ter sabor amanteigado, ser leve e crocante. Quer colocar as dicas em prática? Confira o passo a passo para fazer croissant aqui.