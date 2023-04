Com a missão de oferecer uma cozinha vegetariana saborosa, autoral e que prima por ingredientes naturais e de fornecedores locais, o Quincho Cozinha e Coquetelaria, casa da chef Mari Sciotti em Pinheiros, está com um menu novinho em folha.

Algumas receitas que fizeram a fama gastronômica do restaurante se mantêm, como os arancini de cogumelos e grana padano, a salada de figos com gorgonzola dolce e a lasanha de cebola. O resto é novidade – tudo fruto da mente criativa e ao mesmo tempo técnica da chef, que faz descobertas surpreendentes em suas experimentações na cozinha de vegetais.

Lasagna de cebolas assadas com molho bechamel e queijo gorgonzola dolce. Para finalizar, mais cebolas caramelizadas Foto: Crudo e Bruno Geraldi

Entre os belisquetes, são ótimas pedidas as azeitonas fritas com iogurte grego e salsa de pimenta cambuci (R$ 36) e o acarajé com vatapá e quiabo frito (R$ 22), versão vegana do clássico brasileiro, preparada com massa aerada de feijão fradinho, vatapá de vegetais e castanha e quiabo frito com picles de maxixe e coentro.

Para compartilhar e provar um pouquinho de tudo, tem sugestões como o tempurá de enoki (R$ 59) – cogumelos enoki empanados na massa de tempurá e servidos com enoki in natura, conservas de couve-flor e vinagrete de avelã assada –, e tartar de tomates de peixinho da horta (R$ 64), em que tomates curados e pimentões assados são picados na ponta da faca, com tempero clássico de mostarda Dijon, alcaparras e cebola roxa. Já a burrata com cítricos (R$ 69) faz uma bem-sucedida combinação da burrata cremosa com grapefruit e laranja Bahia em gomos e é servida com salsa verde, cebolas marinadas, alcaparras, ervas frescas e pão.

Na seção de as entradas, Mari oferece agora tostadas, como a de gorgonzola com pêra (R$ 48), e saladas como a panzanella de abóbora com cranberry (R$ 36), servida morna com croûtons, espinafre e vinagrete de cebolas assadas. Entre os principais, são duas as duas novidades: arroz de kimchi (R$ 62), bem apimentado e saboroso, com kimchi de acelga, molho gotchujang, gema curada e furikake, e a caldeirada de legumes (R$ 99), que traz legumes tenros num caldo leve e perfumado de vegetais, capim santo, gengibre e tucupi, na companhia de arroz de coco e farofa de castanhas.

Para a sobremesa, o destaque são os refrescantes sorbets. O de pepino e Boursin (R$ 36), por exemplo, é uma explosão de sabores, combinando sorbet de pepino e dill, mousse de Boursin com baunilha, gel de mandaçaia e Absinto, vinagrete de mel e dill e crumble de iogurte. Tem ainda a pannacotta vegana (R$ 46), feita com macadâmia e leite de coco e coberta por consommé de amora, pipoca de semente de girassol, lichia e maçã verde.

Serviço

Quincho Cozinha e Coquetelaria

Rua Mourato Coelho, 1140 - Pinheiros

Funcionamento: terças às sextas, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h / sábado, das 12h às 17h e das 19h às 23h / domingos e feriados, das 12h às 17hTel.: (11) 2597-6048

No Instagram, @quincho.sp