Conhecida pelos seus patrimônios artístico e cultural, Paris também é um prato cheio para os entusiastas da boa mesa. E para saborear os clássicos da culinária francesa, nada melhor do que visitar um dos inúmeros bistrôs espalhados pela cidade.

Em comum, restaurantes do gênero costumam ser pequeninos, intimistas e de clima descontraído. Sem contar que boa parte dos bistrôs ostentam mesinhas do lado de fora, com as cadeiras viradas para a calçada - nada mais parisiense do que assistir a vida passar.

Paladar perguntou para chefs especialistas quais são os seus bistrôs favoritos em Paris. Confira:

Benoit Paris

Localizado na região do Marais, o bistrô inaugurado em 1912 é comandado pelo lendário chef Alain Ducasse desde 2005. Com Ducasse, aliás, o restaurante ganhou uma estrela Michelin. Com atmosfera vintage, o bistrô é a sugestão do chef banqueteiro Gustavo Pereira, do buffet Partager Gastronomia. “Eles servem pratos clássicos da cozinha francesa. É para quem quer experimentar os clássicos sem errar”, define ele. Entre as dicas de Pereira está o cassoulet, um cozido de feijão branco que lembra a feijoada brasileira.

Onde: 20 Rue Saint-Martin, 75004. @benoitparis_restaurant

Le Colimaçon

Localizado na região do Marais, o bistrô inaugurado há três décadas oferece pratos clássicos, elaborados com ingredientes locais e sazonais. “É uma cozinha francesa generosa, tradicional e com pratos muito bem executados”, define o restaurateur Leo Henry, do restaurante francês La Casserole e do bar Infini. As pedidas favoritas de Henry são os escargots com molho de manteiga, alho e salsinha e a terrine de foie gras com chutney de figo e cebola roxa. Já o steak tartar do bistrô é um dos preferidos do chef francês Patrick Martin, diretor da Le Cordon Bleu São Paulo.

Onde: 44 Rue Vieille du Temple, 75004. @lecolimacon.paris.marais

L’ Ami Jean

O bistrô comandado pelo chef Stéphane Jégo tem clima descontraído e a especialidade são os pratos elaborados com ingredientes sustentáveis. Segundo o chef Renato Carioni, do restaurante Così, o ponto alto do restaurante são as receitas elaboradas com frutos do mar, como o polvo assado com jus de carne bovina. “Não deixe de pedir a sobremesa. Lá eles servem o melhor arroz doce da Terra, com caramelo salgado e nougatine”, recomenda ele.

Onde: 27 Rue Malar, 75007. @l_ami_jean

La Fontaine de Mars

O clássico bistrô, localizado nos arredores da icônica Torre Eiffel, atrai uma legião de turistas e parisienses, em busca de receitas clássicas e bem executadas. E é um dos preferidos de Mateus Turner de Godoy, sócio do restaurante Casa Santo Antonio. “Vale pedir o pato confitado com batata bolinha e o frango com molho de cogumelos morilles”, recomenda ele. Para a sobremesa, a pedida de Godoy é o île flottante, sobremesa clássica elaborada com ovos nevados.

Onde: 129 Rue Saint Dominique, 75007. @lafontainedemars

Chez Janou

A especialidade do bistrô é a cozinha provençal, inspirada no Sul da França. O magret de pato com batatas e o entrecôte ao molho poivre estão entre as pedidas favoritas da chef confeiteira Nana Fernandes, do Açucareiro da Nana. “Os pratos são maravilhosos, mas a estrela da casa é a ‘mousse au chocolat’ que é trazida à mesa numa compoteira e servida em grandes e deliciosas colheradas na sua frente”, conta ela.

Onde: 2, rue Roger Verlomme, 75003. @chezjanou

Arnaud Nicolas

Ao lado da boutique especializada em charcutaria - que conquistou o prêmio de melhor da França em 2004 - fica um bistrô, que tem como especialidade o pâté en croûte, um clássico da culinária francesa em que uma espécie de terrine é envolvida por uma massa crocante. Entre as sugestões, destaque para o pâté en croûte de porco com foie gras e pistache. É parada obrigatória tanto de Carioni quanto da chef gelatière Marcia Garbin, da Gelato Boutique. “Lá você pode experimentar várias opções. Ou passar na loja ao lado, comprar uma fatia e levar para fazer um piquenique”, sugere ela

Onde: 46 Avenue de la Bourdonnais, 75007. @arnaudnicolasparis