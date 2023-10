Sem vitrine e atendentes, We Coffee estreia loja supertecnológica no Morumbi

Sabe aquela vitrine linda, cheia de doces de encher os olhos, para você bater o olho e escolher aquele que mais te apetece? Pois é, esqueça dela. Na nova unidade da We Coffee, que abre as portas hoje (28) no shopping Morumbi, não há vitrines e tampouco atendentes. A ideia é que o cliente faça, ele mesmo, o pedido num totem de autoatendimento instalado logo na entrada na loja. Quando prontas, comidas e bebidas são despachadas em lockers numerados, para o cliente fazer a retirada. Uma proposta, no mínimo, ousada. Mas será que comida e tecnologia dão mesmo match?

Um painel imenso de LED, instalado na entrada, dá pistas da pegada supertecnológica da nova unidade da rede de cafeterias. Ao passar por ele - e ainda sem ver o salão -, você esbarra com os totens para fazer o pedido. Comidas e bebidas aparecem separadas por seções. Era minha primeira vez numa We Coffee, confesso, então decidi provar os clássicos - puxei da memória os trocentos posts e stories que me atingiram quando a primeira loja da rede abriu em 2020, lá na Liberdade.

Reconheci o soft bun alho, o magic stick de morango (que lembra um cachorro quente, todo vermelho) e o morango salty cream, um smoothie com cobertura cremosa e salgadinha, pelas fotos. Pedido finalizado (o sistema é bem intuitivo), segui meu caminho e dei de cara com um salão enorme (são 450 m²), todo branco e bem iluminado. Ele comporta até 150 pessoas e tem duas salas privativas, que podem ser reservadas.

Sentei numa das mesas e aguardei até que meu nome, com o número do locker correspondente, aparecesse no monitor: “Dani Nagase, locker 04″. E lá fui eu retirar meu pedido.

Se a comida é boa? Gostei bastante dos salgados. O soft bun alho, versão oriental e de fermentação natural do nosso pão de alho, é bem cremoso e tem um inesperado toque agridoce. Também provei os novos folhados: de pastrami com queijo, rúcula e trufas, e o croissant caprese, com queijo da serra da Canastra, aïoli, rúcula, manjericão e tomatinhos confit. Já os doces são mais bonitos do que gostosos - bons para postar nas redes sociais, assim como toda a experiência na nova We Coffee.

A inauguração no shopping Morumbi, a saber, faz parte da expansão da rede, que, no começo de outubro, abriu loja no shopping Anália Franco, e se prepara para estrear outras duas unidades, no shopping Eldorado e no Park Shopping São Caetano.

Serviço

We Coffee - shopping Morumbi

Onde: Av. Roque Petronoi Júnior, 1.089, piso lazer.

Funcionamento: seg. a dom.: 10h/22h