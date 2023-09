A pizza brasileira, mais uma vez, foi reconhecida internacionalmente. Três pizzarias de São Paulo apareceram entre as 100 melhores do mundo, de acordo com a seleção 2023 do prêmio internacional 50 Top Pizza. Neste ano, apareceram no ranking a QT Pizza Bar como a 51° melhor, A Pizza da Mooca em 85° lugar e, por fim, a Leggera Pizza Napoletana em 100°.

As três casas já tinham aparecido no ranking de 2022, ainda que em posições diferentes. No ano passado, a QT Pizza Bar apareceu em 99°, A Pizza da Mooca em 77° e a Leggera em 83° lugar.

A pizza da calabresa da A Pizza da Mooca Foto: Mário Rodrigues

“Estamos muito felizes de participar novamente da premiação mais importante do mundo da pizza, de estar aqui e fazer parte desse seleto grupo. e ainda mais ter nosso trabalho reconhecido pelo segundo ano consecutivo. Nosso trabalho é incessante e vamos continuar batalhando cada vez por posições maiores”, disse Fellipe Zanuto, sócio, chef e responsável pela A Pizza da Mooca.

Matheus Ramos, fundador da QT Pizza Bar, também comentou o desempenho em 2023. “Desde que recebemos o prêmio no ano passado, temos nos dedicado muito a melhorar, investimos muito tempo, muita dedicação e muita força de vontade, sempre estudando, sempre tentando melhorar a qualidade das nossas massas, do nosso serviço, da experiência que oferecemos ao cliente. Essa escalada de 48 posições em um ano é fruto disso, desse empenho. Ter nosso esforço reconhecido dessa maneira é muito gratificante”, celebra.

PUBLICIDADE

Melhores pizzas do mundo

Neste ano, duas pizzarias italianas dividiram o primeiro lugar. A pizzaria 10 Diego Vitagliano, de Nápoles, conta com uma pizza “leve e muito digerível, habilmente coberta e com o equilíbrio perfeito”, de acordo com o ranking. Já a I Masanielli, da cidade italiana Caserta, tem “uma pizza imperdível preparada em três temperaturas: no vapor, frita e assada”.

Completando o ranking, ainda estão a nova-iorquina Una Pizza Napoletana e a espanhola Sartoria Panatieri. Clique aqui para conferir o ranking completo.

Qual o endereço das melhores pizzarias do Brasil?

A Pizza da Mooca. R. da Mooca, 1747, Mooca. 3571-1221. 18h/23h (fecha seg.).

PUBLICIDADE

QT Pizza Bar. Al. Min. Rocha Azevedo, 1096, Cerqueira César. 3064-9220. 18h/23h (sáb. e dom., 17h/23h; fecha seg.).

Leggera. R. Diana, 80, Perdizes. 3862-2581. 18h/23h (fecha seg. e ter.).