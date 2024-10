Depois de anunciar que a chef Marsia Taha Mohamed, da Bolívia, irá receber o prêmio de chef mulher de 2024 do Latin America’s 50 Best Restaurants, na manhã desta quinta (17), a organização do prêmio divulgou mais um vencedor da edição deste ano, que reúne os 50 melhores restaurantes latino-americanos. O restaurante Tuju, comandado pelo casal formado pelo chef Ivan Ralston e a pesquisadora gastronômica Katherina Cordás na capital paulista, conquistou o prêmio de hospitalidade.

O casal formado pelo chef Ivan Ralston e Katherina Cordás comanda o restaurante Tuju, na capital paulista Foto: Rubens Kato/ Divulgação

Localizado no Jardim Paulistano, o restaurante apresenta uma cozinha de vanguarda, que tem como fonte de inspiração o clima e os ingredientes locais. O Tuju também mantém um centro de pesquisas próprio liderado por Katherina, que também é responsável pelo setor de hospitalidade do restaurante.

Distribuído por três andares, o Tuju oferece uma experiência gastronômica imersiva, que tem início no pátio, onde são servidos os aperitivos que iniciam a refeição. Na sequência, os clientes são acomodados em mesas que ficam em torno da cozinha aberta, por onde podem acompanhar Ralston e a sua equipe em ação. E a refeição termina no terceiro andar, onde são servidos queijos e petit fours, na companhia de bebidas como café e vinho de sobremesa.

O casal irá receber o prêmio na cerimônia que acontece no dia 26 de novembro, no Rio de Janeiro.