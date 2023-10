Vila Mariana ganhará espaço gastronômico com marcas como Kento e Bake Sale

Moradores da Vila Mariana, uni-vos: o bairro, que está se tornando uma das principais referências gastronômicas da região sul da cidade de São Paulo, está prestes a ganhar mais um espaço para fãs de boa comida. A Vila Gastronômica Mariana, que começa a funcionar na sexta, 20, reunirá marcas como a confeitaria Bake Sale, a casa de café artesanal Kento, a hamburgueria Brooklyns e a The Poke Store em um só lugar.

“A Vila Gastronômica Mariana é um espaço com 14 marcas gastronômicas autorais de diversos segmentos como confeitaria, chopp artesanal, gelato, hamburgueria e poke e mais”, explica o chef José Paulo Rossetti, da Bake Sale. De acordo com ele, o espaço tem um acordo de não haver venda de produtos iguais, conseguindo, assim, variedade na Vila.

“É um espaço que consegue agradar praticamente todo mundo”, afirma o chef da confeitaria, uma das casas da Vila Gastronômica. “O espaço geral consegue comportar em torno de 50 pessoas sentadas divididas entre área interna e externa. E a Bake Sale ainda conta com mais 8 lugares exclusivos para quem for experimentar as nossas sobremesas”.

Doces e quitutes da Bake Sale, que terá espaço na Vila Gastronômica Mariana Foto: Bake Sale

Sobre a Bake Sale

PUBLICIDADE

Sob o comando do casal José Paulo Rossetti e Mariana Poyato, a Bake Sale chega no bairro com receitas elaboradas pelo chef José, que trabalhou com grandes nomes da confeitaria, como Diego Lozano e Lucas Corazza, além de fazer parte de um time de confeiteiros do Allianz Parque e ter lecionado durante anos na Escola de Confeitaria Diego Lozano, ao lado do chef Pablo Lozano.

Inicialmente, a bake sale surgiu como uma confeitaria especializada em macarrons, com vendas via delivery e atendimento a festas e casamentos. Para atender a demanda e colocar outras habilidades em prática, o chef José começou a desenvolver novos produtos e decidiu então abrir a sua primeira loja.

O cardápio foi elaborado com o que mais agrada dentro da confeitaria e viennoiserie. Os carros-chefes são os Macarons (R$7 a unidade), nos sabores Maracujá com Banana, Baunilha com Amarena e Cookies’n cream, feitos com a receita original francesa. Vale destacar que a marca produz sua própria farinha de amêndoas, bem como os recheios e está sempre desenvolvendo sabores especiais por tempo limitado, como: Cambuci, Pera ao Vinho, Cheesecake, Tiramisu, 7 belo, Pipoca, entre outros.

“Apostamos em um cardápio com uma quantidade de açúcar equilibrado, dando foco nos sabores de fato, principalmente das frutas e oleaginosas, sem aquele doçor extremo”, diz o chef. O cardápio também conta com outros itens que merecem destaque, como Croissant Tradicional (R$13), Cheesecake (R$22) e uma cítrica Torta de Limão (R$22), todos com produção própria. Para beber, a casa conta com smoothies, sucos e água.

Serviço

PUBLICIDADE

R. Domingos de Morais, 2036, Vila Mariana. Horário de funcionamento: 11h/21h.