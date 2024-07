Localizado na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, o festival de sopas é um dos eventos mais famosos da cidade. E o sucesso não é à toa, afinal, desde 2009, as tradicionais O festival, que virou tradição nesses 15 anos, trouxe de volta sopas servidas anos 1960, no antigo restaurante Ceasa.

Hoje, o público é recebido em um espaço acolhedor com capacidade para 400 pessoas, com mesas dentro e fora do restaurante, abrigadas por aquecedores para as noites mais frias. A simpatia dos garçons dá um toque especial à experiência, deixando o passeio ainda mais agradável e ideal para curtir com a família, amigos ou até para aquele jantar mais romântico.

Cardápio de sopas do Ceagesp

Como em todos os anos, o evento gastronômico oferece semanalmente sete tipos de sopas e caldos, incluindo a famosa sopa de cebola, disponível nas versões gratinada e sem gratinar, uma das principais razões do sucesso do festival.

Com mais de 50 sabores diferentes ao longo do evento, há sopas para todos os gostos, desde clássicos como Capeletti in Brodo e Minestrone até opções mais diferenciadas como a Sopa de Pedra, sempre presentes no cardápio.

PUBLICIDADE

Por um valor fixo de R$ 59,90, os visitantes podem saborear à vontade todas as opções de sopas, acompanhadas de pão, linguiça, queijo parmesão e outros complementos. Para quem deseja complementar a experiência, há um buffet adicional de antepastos e queijos por R$ 9,90 a cada 100g. Bebidas e sobremesas são cobradas à parte.

Devido à grande procura, o festival não aceita reservas, então é recomendável chegar cedo para garantir um lugar. Mesmo durante a semana, o evento atrai um grande público em busca de boa comida e um ambiente acolhedor.

Até quando vai o festival de sopas?

O evento continua até o final de agosto e é um verdadeiro fenômeno gastronômico em São Paulo, aproveite enquanto dá tempo. Não perca as datas especiais: todas as quartas-feiras é servido o caldo verde, e aos domingos há sopa de chocolate.

Além disso, agora é possível apreciar as sopas em casa, em qualquer época do ano, através do serviço de delivery disponível em várias regiões de São Paulo.

PUBLICIDADE

Para mais informações sobre o cardápio e os sabores da semana, basta acessar o site oficial ou acompanhar o Instagram do evento, onde as atualizações são constantes.

Receita de sopa de feijão com cachaça do Ceagesp

Aprenda a preparar uma das sopas clássicas do festival. O chef Rafael Moraes, chef executivo do Festival Ceagesp, ensina a receita completa da sopa de feijão com cachaça e dá dicas para o preparo perfeito.

Veja receita

Serviço: Espaço Gastronômico Ceagesp, Portão 4 - Av. Dr. Gastão Vidigal, 1.946 (Vila Leopoldina). Qua. a dom. (18h às 23h30). Site: https://festivaisceagesp.com.br/ Instagram: @festivalceagesp