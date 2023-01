Sanduíche de mortadela gigante será apresentado no aniversário de São Paulo

O sanduíche de mortadela é uma das marcas registradas de São Paulo, e é presença garantida nos roteiros de turistas que visitam a cidade. Muitos dos lanches impressionam pelo tamanho e quantidade de mortadela, em especial, o servido no Mercadão de São Paulo, mas uma curiosa ação durante o aniversário de São Paulo vai fazer você mudar seu conceito do que, de fato, é um sanduba grande.

O maior sanduíche de mortadela do mundo será montado nesta quarta-feira (25), em evento que comemora o aniversário de São Paulo. O lanche vai ser apresentado na Fundação Bienal e faz parte do ‘Mortandela Week’, ação que celebra o embutido mais querido da cidade. A iniciativa será auditada pelo Guinness Book.

O tamanho do lanche impressiona. O sanduíche leva 1075 baguetes de 30 centímetros, e mais de 270 quilos de mortadela. O “lanchinho” vai render 3.225 pedaços, e também leva tomate seco, parmesão e mel.

Sanduíche de mortadela gigante será montado no aniversário de São Paulo

A ‘Mortandela Week’ é uma ação promovida pela Perdigão em parceria com a Galeria dos Pães. O sanduíche será apresentado ao meio-dia, e a entrada é gratuita. Além do sandubão, o evento terá atividades que contam curiosidades sobre a mortadela, desde o processo de defumação até receitas não-convencionais com o embutido.

