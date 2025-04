Ter um famoso como sócio no mercado de franquias não é algo novo - já é uma estratégia de pelo 20 anos -, diz o vice-presidente da vertical de consultoria do Ecossistema 300 Franchising, Lucien Newton.

PUBLICIDADE O recurso vem ganhando cada vez mais tração no setor. Não é difícil encontrar franqueadoras que tenham em seu quadro societário alguma personalidade pública - seja cantor, ator, apresentador ou chef. E isso pode ter duas finalidades principais: vender mais franquias e vender mais o produto ou serviço final.

Há duas formas de uma franqueadora atuar - venda de unidades, prestando suporte e transferindo know how, e venda do produto final.

“O dinheiro de uma franqueadora vem das vendas do franqueado”, afirma o especialista. E vale acrescentar que, normalmente, os royalties - principal fonte de receita da marca - vêm de um porcentual do faturamento de cada unidade. Logo, quanto maior a receita bruta, maior a taxa paga. Ou seja, ambos os lados são de extrema importância para o funcionamento da estrutura.

Da esquerda para a direita e de cima para baixo: Badauí, Edu Guedes, Celso Portiolli, Henrique Fogaça e Caio Castro. Fotos: Wilton Junior/Estadão, Reprodução/Instagram, Reprodução/SBT, Felipe Rau/Estadão e Andre Schiliro/MTV Brasil/Divulgação Foto: Wilton Junior/Estadão, Reprodução/Instagram, Reprodução/SBT, Felipe Rau/Estadão e Andre Schiliro/MTV Brasil/Divulgação

Existe uma dupla função legalmente acumulada na participação de famosos: além de sócios, os famosos atuam como garotos-propaganda. O que pode ser um bom negócio para transmissão de credibilidade.

Newton explica que, do ponto de vista da marca, quando a figura vai se tornar sócia, é necessário pensar além da imagem pública.

Isso porque, caso ela não tenha algo a acrescentar do ponto de vista de experiência no empreendedorismo, sua participação na sociedade pode ser arriscada. Poderia ser mais interessante, por exemplo, uma parceria comercial mais simples - e com data para acabar.

Algumas perguntas para se fazer, segundo o especialista, são:

A figura vai reduzir o CAC (custo de aquisição de cliente)? Esse é o dinheiro gasto para se fazer uma venda.

Vai ajudar a aumentar o volume de vendas, trazendo mais clientes?

Tem alguma experiência válida a ser compartilhada como know how, ainda mais em um negócio que trabalha diretamente com isso?

“Pode ser uma boa estratégia. O bônus para a empresa quando acerta na personalidade é que traz um mundo de seguidores, por causa da credibilidade. Consegue fazer esse negócio ganhar atração - nas duas pontas, franqueados e clientes”, declara Newton.

Os famosos e suas franquias

Pensando nessas duas pontas, a Fast4you, rede de mercados autônomos com mais de 400 unidades em operação, contatou o chef de cozinha e apresentador de TV Edu Guedes, que, atualmente, tem um horário na programação matinal da RedeTV!.

Com mais de 2 mil operações em funcionamento, eles contam com o apresentador do SBT Celso Portiolli, que comanda o “Domingo Legal”.

Segundo a market4u, a parceria começou quando eles buscavam algum comunicador que tivesse sinergia com o público da marca.

“Portiolli tem grande impacto em decisões estratégicas de marketing, compartilhando ideias e agregando em nossas campanhas. E, na prospecção de clientes também”, explica o CEO do market4u, Eduardo Córdova.

Cuidados do franqueado

O franqueado não deve comprar uma unidade olhando somente para isso, é claro. Por mais que o chamariz possa ser interessante - e muito forte e eficiente -, é preciso avaliar itens como:

aderência do negócio com o perfil do empreendedor

custos

riscos - que sempre existem, mesmo quando mitigados

projeções

suporte da franquia e transferência de know how

Veja nesta outra reportagem cinco perguntas que você deve fazer antes de comprar uma franquia.

Dados das franquias de famosos

Confira, a seguir, dados de investimento e faturamento de marcas que têm sócios famosos em seus quadros societários.

As franquias estão listadas da mais barata para a mais cara. Estas opções são oferecidas pelo mercado e não representam recomendações por parte da reportagem. Os dados são fornecidos pelas marcas.

Fast4you/Edu Guedes

Marca de mercados autônomos. Tem Edu Guedes como sócio. Ele é chef de cozinha, empreendedor e apresentador de programa culinário na RedeTV!. Tem 10% do negócio. A marca possui mais de 400 unidades em operação em 23 Estados e no Distrito Federal.

Investimento inicial : R$ 60 mil

: R$ 60 mil Faturamento mensal estimado : não informado pela marca

: não informado pela marca Lucro mensal estimado : de 15% a 18%

: de 15% a 18% Royalties/mês : não informado pela marca

: não informado pela marca Prazo de retorno : de 6 a 18 meses

: de 6 a 18 meses Prazo de contrato: não informado pela marca

market4u/Celso Portiolli

Maior rede de mercados autônomos em termos de unidades abertas, de acordo com a ABF, com mais de 2 mil unidades. Tem como sócio Celso Portiolli, apresentador de TV e empresário.

Investimento inicial : a partir de R$ 80 mil (incluso taxa de franquia)

: a partir de R$ 80 mil (incluso taxa de franquia) Faturamento médio mensal : de R$ 10 a R$ 15 mil

: de R$ 10 a R$ 15 mil Lucro médio mensal : 15% sobre o faturamento bruto

: 15% sobre o faturamento bruto Royalties/mês : 6% sobre o faturamento bruto

: 6% sobre o faturamento bruto Prazo de retorno estimado : de 16 a 24 meses

: de 16 a 24 meses Prazo de contrato: 5 anos

JAH, açaí, sorvetes e picolés/Caio Castro

Com foco em açaí e outros produtos congelados, eles têm na sociedade o ator Caio Castro, conhecido por participações em novelas da Rede Globo como Malhação, Ti-Ti-Ti e Fina Estampa. A marca tem mais de 180 lojas em operação, em 14 Estados do Brasil.

Modelo Store in Store (um box funcionando dentro de outra loja maior)

Investimento inicial : a partir de R$ 150 mil

: a partir de R$ 150 mil Faturamento médio mensal : R$ 40 mil

: R$ 40 mil Lucro médio mensal : de 20% a 30%

: de 20% a 30% Royalties/mês : 5%

: 5% Prazo de retorno estimado : de 12 a 24 meses

: de 12 a 24 meses Prazo de contrato: 5 anos

Quiosque

Investimento inicial : a partir de R$ 280 mil

: a partir de R$ 280 mil Faturamento médio mensal : R$ 70 mil

: R$ 70 mil Lucro médio mensal : de 20% a 30%

: de 20% a 30% Royalties/mês : 5%

: 5% Prazo de retorno estimado : de 12 a 24 meses

: de 12 a 24 meses Prazo de contrato: 5 anos

Loja de rua e shopping

Investimento inicial : a partir de R$ 350 mil

: a partir de R$ 350 mil Faturamento médio mensal : R$ 70 mil

: R$ 70 mil Lucro médio mensal : de 20% a 30%

: de 20% a 30% Royalties/mês : 5%

: 5% Prazo de retorno estimado : de 12 a 24 meses

: de 12 a 24 meses Prazo de contrato: 5 anos

Contêiner

Investimento inicial : a partir de R$ 380 mil

: a partir de R$ 380 mil Faturamento médio mensal : R$ 70 mil

: R$ 70 mil Lucro médio mensal : de 20% a 30%

: de 20% a 30% Royalties/mês : 5%

: 5% Prazo de retorno estimado : de 12 a 24 meses

: de 12 a 24 meses Prazo de contrato: 5 anos

Cão Véio/Henrique Fogaça e Badauí (CPM22)

É um exemplo diferente, em que a empresa já nasceu com famosos. De qualquer modo, são personalidades públicas à frente do negócio. É um gastropub que possui 10 unidades abertas e seis em implantação. O plano de expansão é ambicioso: atingir 50 lojas até 2028. Henrique Fogaça, chef de cozinha dono de outros restaurantes e também jurado no programa de televisão transmitido pela Rede Bandeirantes Masterchef, e Badauí, vocalista da banda de hardcore CPM22, que estourou no começo do século com músicas como “Regina Let’s Go”, “Não sei viver sem ter você” e “Um minuto para o fim do mundo”, se uniram em 2013 para iniciar um negócio com dois focos: gastronomia e música. Eles cobram o investimento inicial mais alto desta lista, a partir de R$ 600 mil.