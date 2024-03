Os meios de pagamento podem ser grandes aliados para o seu negócio; descubra como usar cada um deles

nubank 3 Foto: Getty Images

Certo de que a venda é o ponto chave de diversos negócios, as instituições financeiras disponibilizam atualmente diferentes meios de pagamento. Cada um se adapta a necessidades específicas da empresa e da relação com o cliente. Do clássico boleto ao inovador Tap to Pay, hoje em dia há a plataforma mais adequada e segura para cada tipo de negócio.

O empreendedor que disponibiliza ao cliente uma variedade maior de opções de pagamentos consegue atender às preferências de diferentes clientes e, com isso, tem a chance de concluir novas vendas. Também é possível até conseguir vendas por impulso, já que alguns meios de pagamento ajudam o cliente a concluir a compra mais rapidamente. Esse portfólio variado também permite que a empresa ofereça descontos e fidelize seus consumidores. Por exemplo, dar a possibilidade de desconto de 5% para pagamentos via Pix ou permitir o parcelamento no boleto.

Além dessas vantagens, há precauções que o empreendedor precisa ficar atento, como a inadimplência. Para evitar ao máximo esse problema, é importante definir junto a tudo isso sistemas de análise de crédito, a definição de políticas de cobrança e se inteirar sobre o uso de ferramentas de automação que acompanham os pagamentos em atraso.

Veja a seguir os diferentes meios de pagamento que um empreendedor pode contar e seus benefícios:

Pix

O meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros em 2022, segundo o Banco Central. O sistema permite pagamentos por meio de chaves aleatórias, QR Code, CNPJ, e-mail e número de telefone. PJs podem registrar até 20 chaves por conta da própria titularidade.

Os pagamentos via Pix são creditados na hora da compra, sem intermediários, o que torna a operação mais segura e elimina a necessidade de esperar pelo processamento bancário tradicional. Isso pode melhorar significativamente o fluxo de caixa do empreendedor, permitindo que recebam os pagamentos mais rapidamente e tenham acesso imediato aos fundos.

O Pix do Nubank é ilimitado e gratuito. Isso significa que os empreendedores podem economizar em taxas de transação, o que contribui para a redução dos custos operacionais. Também é simples de ser utilizado tanto para quem paga quanto para quem recebe. Os empreendedores podem gerar QR codes instantâneos para receber pagamentos, eliminando a necessidade de lidar com máquinas de cartão ou transferências bancárias complicadas.

Outra vantagem é que, por ser creditado na hora, os empreendedores têm mais controle sobre seus recebimentos. Isso pode ajudar a reduzir a inadimplência, já que os clientes podem efetuar os pagamentos de forma rápida e conveniente.

Por fim, o Pix pode ser integrado a sistemas de gestão financeira e de vendas, permitindo a automatização de processos de cobrança e reconciliação de pagamentos. Isso economiza tempo e recursos, liberando os empreendedores para se concentrarem em outras áreas do negócio.

Tap to Pay

Baseado na tecnologia de comunicação por aproximação (NFC, na sigla em inglês), Tap to Pay do Nubank permite que o cliente cobre no cartão por aproximação usando o celular, sem precisar de maquininha e com menores taxas. Basta o empreendedor habilitar a função no aplicativo do banco que a ferramenta é liberada para uso. O Tap to Pay possibilita vender no débito ou no crédito, com parcelas em até 12 vezes nas bandeiras Visa, Mastercard e Elo (para celulares Android) e Visa e Mastercard (para celulares iOS).

A tecnologia não armazena os dados de compras do cliente e utiliza protocolos de segurança para trazer privacidade às transações. As taxas cobradas pelo Nubank são as mais baixas do mercado, variando de acordo com o meio de pagamento e o número de parcelas escolhidas.

Link de pagamento

O link de pagamento pode ser gerado e enviado ao cliente por e-mail, mensagem de texto ou redes sociais. O recebimento é feito pela conta bancária e não há necessidade de esperar por processos de compensação, como outros métodos. Além disso, suas taxas são geralmente menores do que outras formas, como maquininhas de cartão ou boletos bancários. É ideal para quem vende online.

Quem opta por esse modelo pode acompanhar todo fluxo pelo aplicativo do banco, que possibilita monitorar o status dos pagamentos, identificar transações pendentes e reconciliar os recebimentos. Os clientes podem escolher se preferem pagar no Pix, no crédito, à vista ou parcelado.

Além disso, cada link pode ser personalizado de acordo com as necessidades do empreendedor. Eles podem incluir informações como valor da compra, descrição do produto ou serviço, e datas de vencimento para pagamentos parcelados.

O diferencial do Link do Nubank é que ele já vem com várias opções de pagamento acopladas que dão mais flexibilidade e poder de escolha. Os donos de negócio têm a opção de receber com Pix, sem nenhum custo, cartão (à vista ou parcelado), ou NuPay -- inovação que possibilita vender para clientes Nubank com as menores taxas do mercado e recebimento na hora.

Ao enviar o link, o cliente pode escolher pagar com NuPay e finalizar a compra através do app do Nubank com toda segurança e facilidade, sem precisar informar os dados do cartão. As opções de pagamento são débito em conta sem custos, crédito à vista (2.69%) ou parcelado em até 12x sem juros (10.99%).

Boleto de cobrança

Outra opção para receber pagamentos dos clientes direto na conta é o boleto de cobrança. Com as novas tecnologias essa forma pode até parecer que caiu em desuso, mas não é verdade. Ele é um dos mais utilizados pelos prestadores de serviço como consultorias, escritórios de advocacia e de arquitetura. Além da segurança, com esse modelo, é possível definir a data de vencimento e incluir os dados do pagador, o que gera ainda mais segurança na transação.

Além disso, desde o dia 15 de março, parte dos boletos tem sua liquidação, ou seja, o beneficiário recebe o valor no mesmo dia do pagamento. Outra parte continuará sendo liquidada no próximo dia útil ao pagamento. Por exemplo, se o cliente pagar o boleto até até às 16h30, o credor poderá receber o dinheiro ainda no mesmo dia, a depender do seu contrato com a instituição financeira. Caso o pagamento seja realizado após esse horário, a liquidação ocorrerá no dia seguinte. A novidade engloba 136 bancos.

Os boletos de cobrança são aceitos por diferentes bancos e instituições financeiras em todo o País. Também permitem maior flexibilidade, pois o pagamento pode ser feito em diferentes locais, como agências bancárias, lotéricas, caixas eletrônicos, aplicativos bancários e internet banking.

Cada boleto possui um número único de identificação, o que permite ao empreendedor um controle detalhado sobre os pagamentos, facilitando a conciliação e a identificação de cada transação. Segundo levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e do Sebrae, as modalidades de pagamento mais utilizadas pelos brasileiros são dinheiro (71%), Pix (70%), cartão de débito (66%) e cartão de crédito (57%). Ou seja, das quatro modalidades, três atuam sem a presença do papel-moeda.