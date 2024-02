A ‘saidinha’ de presos precisa ser alterada no Brasil? Entenda discussão | Vodcast Dois Pontos

O benefício da saída temporária destinada a presos do regime semi-aberto brasileiro precisa mudar? Essa questão é o pontapé do programa Dois Pontos desta quarta-feira, 7. A chamada ‘saidinha’ tem suscitado questionamentos que voltaram a ganhar força recentemente no Congresso. Um projeto com alterações avançou nesta semana no Senado.

Para debater o tema, o programa ouviu o promotor de Justiça Alexandre Daruge, com atuação em Campinas, e o advogado criminalista Guilherme Carnelós, presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD). Eles explicaram quais são as previsões legais para a aplicação do benefício e a quem se destina. Os especialistas discutiram ainda se há necessidade de mudanças no atual formato, como previsto pelo Legislativo.

O assunto voltou a ganhar atenção depois que um policial militar foi morto em janeiro em Minas por um suspeito que estaria em saída temporária. Críticos do modelo apontam que a ‘saidinha’ favorece a reincidência, enquanto os defensores ressaltam que a política foi criada pensando justamente em facilitar a ressocialização após o cumprimento da pena. Participam do programa a colunista do Estadão Roseann Kennedy e o editor assistente Marco Antônio Carvalho.