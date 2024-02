Corrida espacial moderna: quem vai ganhar essa disputa?

Se na década de 1960, no contexto da Guerra Fria, havia o objetivo de fincar uma bandeira na lua, hoje o objetivo da corrida espacial e os atores são outros. Agora, a disputa de protagonismo envolve países como Estados Unidos, Japão e China, além de empresas privadas, que buscam domínio de poder, por exemplo, nas telecomunicações.

Quem lidera essa nova corrida espacial? Qual a importância de levar novamente a missão tripulada à lua? E qual o impacto de tudo isso na vida dos cidadãos? Para conversar sobre esses assuntos, Sérgio Sacani, geofísico, youtuber e fundador do Space Today, maior canal de astronomia do Brasil, e Marcos Pontes, senador, astronauta e ex-ministro da Ciência e Tecnologia, foram recebidos no Dois Pontos desta semana.

O episódio tem a apresentação da colunista do Estadão, Roseann Kennedy, e do editor de Metrópole do Estadão, Victor Vieira.