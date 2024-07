Desglobalização: quais são os impactos para a indústria brasileira? | Dois Pontos

Há pouco tempo, o fenômeno da globalização parecia irreversível no comércio internacional. Fatores como a pandemia de covid-19, a guerra na Ucrânia e a escalada de tensões entre Estados Unidos e China, porém, trouxeram desafios que colocaram em xeque o modelo de produção descentralizada. Hoje, diversos novos elementos apontam para um cenário de desglobalização, com a busca de novas rotas comerciais tendo como base não a produtividade, mas as relações entre os países e a segurança nas cadeias de produção.

Os embargos das principais potências do Ocidente à Rússia, por exemplo, fizeram com que a corrente de comércio do país com o Brasil aumentasse em 170% de 2020 para cá. Um estudo da consultoria Roland Berger - com base em números do Banco Interamericano de Desenvolvimento -, por sua vez, estima que a atração de empresas para o Brasil por meio do chamado ‘nearshoring’, ou produção mais próxima, pode adicionar US$ 8 bilhões ao ano em exportação.

Como o novo desenho do comércio internacional pode afetar a indústria brasileira? Para discutir os riscos e as oportunidades deste cenário, o vodcast Dois Pontos traz Uallace Moreira Lima, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e Welber Barral, consultor de comércio internacional, mestre em Relações Internacionais e PhD em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo (USP)

O episódio tem apresentação de Roseann Kennedy, colunista de Política do Estadão, e traz como co-host Alvaro Gribel, repórter especial de Economia e colunista do jornal em Brasília.