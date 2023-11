GLO, facções e drogas: quais são as soluções para as crises de segurança no Brasil?

O governo federal deu início neste mês a uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em portos e aeroportos do Rio e de São Paulo. A medida, que usa as Forças Armadas, foi apresentada na tentativa de ajudar a conter a mais recente crise de violência que se instalou na capital fluminense. Para entender e discutir o grau de eficácia de uma ação militar como esta, além de temas associados como o avanço das facções e do crime organizado e as soluções respectivas no campo da segurança pública, o novo episódio do Dois Pontos conversa com Melina Risso, diretora de pesquisa do Instituto Igarapé, e com o procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo Márcio Sérgio Christino.

O episódio tem a apresentação da colunista do Estadão, Roseann Kennedy, e do editor-assistente de Metrópole, Marco Antônio Carvalho.