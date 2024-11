Juros em alta e risco fiscal: como as incertezas na economia afetam a indústria? | Dois Pontos

A desvalorização do real em relação ao dólar e os efeitos do clima devem continuar impactando de forma negativa a inflação neste fim de ano e no início de 2025. Com as expectativas de inflação fugindo da meta, o Banco Central começou um ciclo de alta da taxa Selic. De acordo com analistas consultados pelo Estadão/Broadcast, pesa também sobre este prolongamento do aperto no juro a preocupação com os rumos da política fiscal do Brasil.

Como a conjuntura atual afeta o setor industrial do País? Os juros mais altos vão inibir planos de investimentos das grandes empresas? O real desvalorizado, por outro lado, pode ajudar a impulsionar exportações? O governo deve fazer políticas públicas voltadas para o setor para tentar amenizar o problema?

Para discutir esses assuntos, os convidados do episódio do Dois Pontos desta semana são o economista Marcos Mendes, doutor em Economia pela USP e pesquisador associado do Insper, e Jorge Arbache, professor da Universidade de Brasília, ex-vice-presidente de setor privado do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe e economista-chefe do Ministério do Planejamento no governo Michel Temer.

O episódio é apresentado pela colunista do Estadão, Roseann Kennedy, com a participação do repórter especial e colunista do Estadão em Brasília, Alvaro Gribel.