Lifelong Learning: Como o aprendizado contínuo pode ser aplicado na vida profissional | Dois Pontos

Continuar aprendendo ao longo da carreira e em diversos contextos é o que propõe o conceito de lifelong learning, ou aprendizado contínuo, criado em 1960 na Europa. Apesar de antigo, foi a partir de 2010 que o conceito ficou conhecido a partir da publicação de um relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, da Unesco. O termo, que considera que o processo de aprendizagem se estende além da educação formal, ganha cada vez mais espaço no ambiente corporativo.

O documento “The Future of Jobs 2020″, publicado pelo Fórum Econômico Mundial, mostra o futuro do trabalho para 2025. Entre as preocupações, está a dissonância entre as habilidades que o mercado de trabalho exige e aquilo que os profissionais oferecem. Com isso, um estilo de trabalho que tem como proposta a busca por novos conhecimentos pode completar essa lacuna.

Para discutir as aplicações do lifelong learning na vida profissional, o episódio desta semana do Dois Pontos recebe Maria José Tonelli, professora do Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e Luciana Faluba, professora e diretora de Desenvolvimento de Professores na Fundação Dom Cabral.

O episódio também conta com a participação de Jayanne Rodrigues, repórter de Carreiras do Estadão, e a apresentadora Roseann Kennedy.