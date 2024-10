Por que a audiência das novelas caiu tanto no Brasil? | Dois Pontos

O desempenho de audiência abaixo do esperado da novela das nove da TV Globo, Mania de Você, de João Emanuel Carneiro, acendeu um alerta: há algum problema com as tramas atuais ou o público se cansou das produções nacionais. Se no passado as telenovelas brasileiras chegaram a marcar 100 pontos de audiência - Roque Santeiro, de Dias Gomes e Aguinaldo Silva, que em breve voltará ao ar no Canal Viva, teve média de 80 pontos -, atualmente, elas penam para chegar aos 30.

Obviamente, os tempos são outros. O streaming coloca outro fator nessa equação: as novelas turcas, disponíveis na MAX e no Globoplay, e os doramas, os dramas asiáticos, na Netflix e Star+, têm atraído cada vez a preferência do público. E o debate é se, assim como as séries, essas produções vão influenciar as telenovelas brasileiras, que sempre tiveram uma identidade muito forte, desde que foram nacionalizadas, no final da década de 1960.

Neste episódio do vodcast Dois Pontos, os convidados Silvio de Abreu, autor de novelas de sucesso como ‘Guerra dos Sexos’, ‘Rainha da Sucata’ e ‘A Próxima Vítima’, e Mauro Alencar, doutor em Teledramaturgia pela Universidade de São Paulo (USP) e autor do livro ‘Almanaque da Telenovela Brasileira’, debatem não apenas as causas da crise de audiência das tramas atualmente, mas também apontam caminhos para as telenovelas produzidas no País.

O episódio tem a apresentação da colunista do Estadão Roseann Kennedy e a participação de Danilo Casaletti, repórter de Cultura.