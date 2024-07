Positividade tóxica: excesso de ‘pensamentos bons’ pode ser um problema?

No fim de abril deste ano, numa entrevista concedida ao Estadão, o escritor Raphael Montes soltou uma frase tão instigante, que acabou virando o título da reportagem: “Pessoas que só têm pensamentos bons são perigosíssimas”.

Autor de ‘Bom dia, Verônica’, ‘Jantar secreto’ e, mais recentemente, ‘Uma família feliz’, entre outros vários livros de mistério de grande sucesso, Montes explicava na entrevista que pessoas que aparentemente só têm pensamentos bons são, na verdade, mentirosas. Segundo ele, os pensamentos ruins, digamos assim, como os que envolvem inveja e egoísmo, são essenciais à formação do ser humano.

O tema gerou tanta discussão que acabou virando pauta do vodcast Dois Pontos desta semana. Além do próprio Montes, o psicanalista Pedro Cattapan foi convidado a participar do debate. Cattapan é professor do programa de pós graduação em Psicanalise e Políticas Públicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e autor dos livros ‘Psicanálise, Criatividade e Depressão’ e ‘Percursos Psicanalíticos do Brasil’.

O episódio tem a apresentação da colunista do Estadão, Roseann Kennedy, e participação de Roberta Jansen, repórter de Ciência e Saúde.