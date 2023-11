Quais as oportunidades e riscos da inteligência artificial um ano após o ChatGPT?

Lançado há cerca de um ano, o ChatGPT jogou luzes sobre o campo da inteligência artificial (IA). O chatbot inteligente da OpenAI chamou a atenção de muitas pessoas fora da bolha tecnológica para o potencial da tecnologia. Para discutir sobre as oportunidades e ameaças da IA, bem como regulação e incentivos para o uso de algoritmos na sociedade, o novo episódio do Dois Pontos traz para o debate Alexandre Chiavegatto, diretor do Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde (LABDAPS) da Universidade de São Paulo, e Diogo Cortiz, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pesquisador no Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR.

O episódio tem a apresentação da colunista do Estadão, Roseann Kennedy, e do editor do Link, editoria de tecnologia do Estadão, Bruno Romani.