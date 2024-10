Qual é o risco de uma guerra nuclear? | Dois Pontos

Este ano, o presidente russo Vladimir Putin realizou exercícios com armas nucleares táticas na fronteira com a Ucrânia, colocando a guerra em seu momento mais crítico até então. Em agosto, jornais americanos revelaram, com base em documentos secretos do Pentágono, que os Estados Unidos vão mudar a sua doutrina nuclear por causa da rápida expansão do arsenal chinês.

Enquanto isso, a Agência Internacional de Energia Atômica alerta que o Irã nunca esteve tão perto de ter a sua própria bomba e, assim, se tornar o décimo país com armamento nuclear no mundo. Relatórios da Federação de Cientistas Americanos mostram que todos os nove países que já possuem armas nucleares estão aumentando a quantidade de ogivas prontas para uso, tornando uma corrida armamentista nuclear uma realidade novamente.

Para discutir o assunto, o programa recebeu os professores de Relações Internacionais Pedro Brites (FGV) e Roberto Georg Uebel (ESPM). O episódio é apresentado pela colunista do Estadão Roseann Kennedy e contou com a participação da repórter de Internacional do Estadão Carolina Marins.