Qual o momento certo de dar um celular para seu filho? | Dois Pontos

Quando é o momento certo para dar celular para uma criança ou um adolescente? Movimentos no mundo todo têm discutido os impactos das novas tecnologias na vida de crianças e adolescentes, no comportamento, na saúde mental e na aprendizagem. As recomendações de especialistas são, cada vez mais, para que as escolas não permitam o uso dos aparelhos e que apenas estudantes com mais de 14 anos possam ter celulares próprios.

O Dois Pontos conversou com especialistas sobre o assunto para discutir essas e outras questões relacionadas aos celulares e às redes sociais. O episódio teve a participação da pediatra Ana Escobar, autora do livro ‘Meu Filho tá Online Demais: Equilibrando o uso das telas no dia a dia familiar’ (Editora Manole), e da representante do Movimento Desconecta Fernanda Cytrynowicz. O movimento, criado por mães de escola particular de São Paulo, têm crescido pelo País todo, com discussão e regras mais rígidas sobre as novas tecnologias.

Muitas das constatações e recomendações recentes discutidas pelo movimento foram organizadas no best seller mundial ‘A Geração Ansiosa’, do psicólogo americano Jonathan Haidt, que se debruça sobre pesquisas sobre o desenvolvimento de crianças e adolescentes nas últimas décadas. O livro foi lançado no Brasil em julho (Cia das Letras).

O episódio é apresentado pela colunista do Estadão, Roseann Kennedy, com a participação da repórter especial e colunista e educação do Estadão, Renata Cafardo.