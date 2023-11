Semana de quatro dias: modelo de trabalho funciona no Brasil? Confira no vodcast Dois Pontos

A semana de quatro dias de trabalho obteve resultados bem-sucedidos em diversos países, como Reino Unido, África do Sul, Nova Zelândia e Portugal. No entanto, as evidências de que o experimento pode funcionar no Brasil levantam visões divergentes. Em setembro deste ano, o País iniciou o projeto-piloto com a participação de 21 empresas. Com duração de nove meses, o teste terá jornada reduzida, mas o salário será o mesmo.

Afinal, ter um fim de semana de três dias é uma realidade possível ou uma utopia no Brasil?

Para entender se o modelo funciona no mercado de trabalho brasileiro e se é viável repensar o típico horário das nove às cinco, a nova edição do Dois Pontos convidou para a bancada o empresário do setor de tecnologia Andre Galvani e a especialista em futuro do trabalho Maíra Blasi.

O episódio tem a apresentação da colunista do Estadão Roseann Kennedy, e participação da repórter de Carreiras do Estadão, Jayanne Rodrigues.