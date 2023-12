Venezuela x Guiana e a disputa por Essequibo: há risco de guerra? Qual o posicionamento do Brasil?

O governo da Venezuela organizou no começo de dezembro um plebiscito para anexar o Essequibo, uma parte equivalente a 75% do território da Guiana e aumentou os temores de um conflito armado na América do Sul.

Para entender o que está em jogo com a crise na Guiana, o professor de Relações Internacionais da ESPM e especialista em Segurança Internacional, Gunther Rudzit, e a professora do Departamento de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp, Carolina Pedroso, debatem os impactos da desestatização para a população e o que ainda vem pela frente para tirá-la do papel.

O episódio tem a apresentação da colunista do Estadão, Roseann Kennedy, e do subeditor de Internacional do Estadão, Luiz Raatz.

O professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunther Rudzit, e a professora do Departamento de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp, Carolina Pedroso, debatem sobre disputa de Venezuela e Guiana por Essequibo Foto: Felipe Rau/Estadão

