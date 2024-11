Corte de gastos: Lula inclui novo ministério e os preços sobem no Congresso | Estadão Analisa

No “Estadão Analisa” desta terça-feira, 12, Carlos Andreazza comenta as novidades sobre o pacote de corte de gastos.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu a inclusão de mais um ministério nas discussões sobre corte de gastos.

Embora Haddad não tenha dito de qual pasta se tratava, o Estadão apurou que haverá uma reunião nesta terça-feira, 12, com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

Lula também acertará com Haddad, ainda nesta terça, a forma de encaminhamento do pacote ao Congresso.

No Palácio do Planalto, auxiliares de Lula dizem que a proposta deverá ser enviada ao Legislativo somente após o Fórum Internacional do G-20, marcado para os próximos dias 18 e 19, no Rio de Janeiro.