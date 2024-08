Estadão Analisa: A unanimidade do Supremo para suspender as emendas parlamentares

No “Estadão Analisa” desta segunda-feira, 19, Carlos Andreazza comenta a maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) que votou a favor da decisão do ministro Flávio Dino de restringir as emendas parlamentares que não possuem transparência, parte do chamado orçamento secreto. Andreazza destaca que a decisão impacta diretamente as dinâmicas políticas entre os poderes em Brasília. Nesse contexto, a unanimidade do STF pode ser vista como um ponto de inflexão, estabelecendo limites claros para as práticas orçamentárias.

Andreazza também aborda os cálculos políticos que cercam essa decisão, tanto do governo quanto do Parlamento. Ele argumenta que, diante da nova realidade imposta pelo Supremo, o governo precisa reavaliar suas estratégias de articulação política, especialmente no que tange à liberação de recursos para garantir apoio no Congresso. Da mesma forma, os parlamentares agora precisam recalcular suas expectativas e demandas, considerando as novas restrições legais.