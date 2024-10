Estadão Analisa: Agência de avaliação melhora a nota do Brasil. Olhou para o país certo?

No “Estadão Analisa” desta quarta-feira, 02, Carlos Andreazza fala sobre a melhora do Brasil na avaliação da agência Moody’s, que deixou o País a um degrau de retomar grau de investimento. A agência de avaliação de risco se adiantou às duas concorrentes, Fitch e S&P, que mantêm o País como um mercado de investimento de grau ‘especulativo’.

Andreazza também comenta sobre a decisão de Alexandre de Moraes que autorizou desbloquear as contas bancárias do X no Brasil, após compromisso da plataforma de pagar multas milionárias. Ministro do STF manda notificar Banco Central para liberar contas bancárias da plataforma, que se comprometeu a quitar valores em aberto por descumprir decisões judiciais; aplicativo segue suspenso.

Segue também a corrida das bets, casas de aposta digital, governo divulgou lista de 192 sites autorizadas a operar, de 89 empresas. Plataformas que não estiverem da lista não poderão mais oferecer apostas; apostadores devem sacar recursos e, no 11 de outubro, sites e apps ilegais serão retirados do ar pela Anatel.