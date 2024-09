Estadão Analisa: Alexandre de Moraes e o ‘uso extremado’

No “Estadão Analisa” desta sexta-feira, 20, Carlos Andreazza comenta sobre a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, em especial no caso de bloqueio da rede social X (antigo Twitter) no Brasil. O X informou esta semana seus advogados no país, mas não comprovou quem representa a empresa no Brasil, o ministro afirmou que ‘não há qualquer prova da regularidade da representação da X Brasil em território brasileiro’ e deu prazo de 24 horas para envio de documentação.

O colunista também fala sobre os incêndios e as declarações de outro ministro do STF Flávio Dino, que avaliou que o governo Luiz Inácio Lula da Silva demorou para perceber a gravidade das queimadas no País. Para o magistrado, porém, não seria necessário “grande esforço” para se chegar à conclusão de que “se vivencia um um dos maiores desastres ambientais dos últimos cem anos, devido à aceleração da degradação das condições climáticas do nosso Planeta.”

Como antecipou o Estadão, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública já pretendia retirar as despesas para o enfrentamento às queimadas do limite de gastos do arcabouço e da meta fiscal e só estava à espera de petição da Advocacia-Geral da União (AGU) sobre o assunto.

Embora a decisão de Dino sobre crédito extraordinário tenha representado uma tábua de salvação fiscal para o Executivo, setores do governo vêm se queixando do “ativismo” do magistrado na definição de políticas públicas. O ministro não responde às críticas.