Estadão Analisa: Barroso reage ao pacote que limita o poder do STF

No “Estadão Analisa” desta sexta-feira, 11, Carlos Andreazza volta a falar sobre o pacote que limita poder do STF que avança na Câmara. Presidente do STF, Luís Roberto Barroso, fez pronunciamento, após Comissão de Constituição e Justiça da Câmara avançar pacote para alterar funcionamento da Corte. O ministro afirmou que “instituições que estão funcionando” não podem ser reformadas em função de “interesses políticos circunstanciais”. “Não se mexe em instituições que estão funcionando, e cumprindo bem a sua missão, por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais”, afirmou Barroso antes da sessão de julgamentos.

Andreazza comenta também a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, de manter suspensas as emendas parlamentares. Em uma reunião sobre emendas convocada por Dino acabou em impasse e verbas seguem travadas. Em resposta ao ministro, CGU disse que ofícios enviados pelo Congresso ao Supremo só cobrem origem de 44% das emendas de relator (RP-9). PSOL pediu liberação de emendas individuais para ONGs.

O colunista também fala sobre discussões no Congresso e no STF sobre a possibilidade de retomada do financiamento empresarial de campanha. Ministros e também representantes do Legislativo avaliam que modelo atual é ineficiente e não coibiu a prática de caixa 2 em campanhas.