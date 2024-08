Estadão Analisa: Brasil à espera das atas da eleição na Venezuela e BC mantém Selic

No “Estadão Analisa” desta quinta-feira, 01, Carlos Andreazza comenta que o presidente Lula tem sido alvo de críticas por considerar o processo eleitoral na Venezuela como “normal” e por esperar pelas atas das urnas prometidas por Nicolás Maduro, mesmo após quatro dias do pleito. Essa atitude tem levantado questionamentos sobre a credibilidade democrática e o posicionamento diplomático do Brasil em relação a regimes contestados internacionalmente.

Outro tema debatido no podcast é o julgamento que será feito pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o orçamento secreto, além da decisão do Banco Central de manter a taxa de juros em 10,5%. A sessão sobre o orçamento secreto foi convocada pelo ministro Flávio Dino, que quer que Congresso e Planalto entrem em acordo sobre a decisão do STF que tornou orçamento secreto inconstitucional. Enquanto o comunicado do Banco Central enfatizou a necessidade de cautela diante de um cenário econômico incerto, priorizando a estabilidade financeira em meio a pressões inflacionárias persistentes.