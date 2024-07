‘Estadão Analisa’ com Carlos Andreazza: A política gosta de fatos novos

No “Estadão Analisa” desta segunda-feira, 22, Carlos Andreazza faz uma breve análise sobre a desistência de Joe Biden na corrida presidencial dos Estados Unidos. A decisão de Biden ocorreu neste domingo, 21, após pressão de seus companheiros democratas, representando um movimento estratégico importante no cenário político norte-americano, com potenciais impactos também nas relações internacionais, especialmente com países da América Latina, incluindo o Brasil. Biden deve ser substituído pela sua vice, Kamala Harris.

Além disso, o episódio abordou o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo brasileiro, que, segundo Andreazza, até o momento não conseguiu decolar conforme as expectativas. O colunista também comenta os principais obstáculos enfrentados pelo programa, desde problemas de financiamento até a falta de coordenação entre diferentes esferas de governo. Por fim, analisa a sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados, explorando os bastidores políticos e as articulações em curso.