‘Estadão Analisa’ com Carlos Andreazza: As corridas das emendas e da reforma tributária

No “Estadão Analisa” desta segunda-feira, 08, o colunista Carlos Andreazza fala sobre a corrida das emendas parlamentares e como essa distribuição, especialmente em um ano de eleições municipais, se tornou uma ferramenta vital para a negociação política no Congresso. Outra corrida em andamento no Congresso Nacional é a pela reforma tributária, um dos principais objetivos do governo e também do presidente da casa, Arthur Lira, é a aprovação da regulamentação da reforma.

Além disso, o episódio aborda também os limites para o corte de gastos prometido pelo governo que tem dificuldades em equilibrar a necessidade de ajuste fiscal com a manutenção de investimentos essenciais em áreas como saúde, educação e infraestrutura. A análise de Andreazza traz uma perspectiva crítica sobre as promessas de austeridade feitas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.