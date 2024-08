Estadão Analisa com Carlos Andreazza: Brasil continua ‘preso’ às atas de Maduro

No “Estadão Analisa” desta sexta-feira, 02, Carlos Andreazza fala sobre o processo eleitoral na Venezuela e critica a posição diplomática brasileira e do presidente Lula, por esperar pelas atas das urnas prometidas por Nicolás Maduro, mesmo após cinco dias do pleito. Essa atitude tem sofrido críticas, já que a eleição no país vizinho tem sido contestada internacionalmente.

Outro tema debatido no podcast é o julgamento que será feito pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o orçamento secreto, convocado pelo ministro Flávio Dino, que quer que o Congresso e o Planalto entrem em acordo sobre a decisão do STF que tornou o orçamento secreto inconstitucional. O colunista também comenta sobre o ministro Luís Roberto Barroso e a compreensão dos ministros do Supremo sobre suas liberdades.