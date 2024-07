‘Estadão Analisa’ com Carlos Andreazza: Haddad anuncia contingenciamento insuficiente

No “Estadão Analisa” desta sexta-feira, 19, Carlos Andreazza fala sobre a decisão do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de anunciar um bloqueio e contingenciamento considerados insuficientes para resolver os desafios fiscais do país. Andreazza argumenta que medidas paliativas como essas não conseguem abordar as raízes profundas do problema, e que soluções mais estruturais são necessárias para estabilizar a economia.

Outro ponto é a controversa imposição de sigilo de 100 anos sobre informações relativas a conflitos de interesse de ministros, que Andreazza denuncia como falta de transparência do governo. A solicitação seria para acesso a um documento fornecido pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para avaliação de possível conflito de interesse para o exercício do cargo. Além disso, o caso Âmbar Energia volta a ser debatido com Andreazza apontando como diversas figuras envolvidas agora tentam se distanciar das responsabilidades.