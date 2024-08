Estadão Analisa com Carlos Andreazza: Líderes oposicionistas da Venezuela apelam aos militares

No “Estadão Analisa” desta terça-feira, 06, Carlos Andreazza comenta sobre a situação política e econômica na Venezuela. Os líderes oposicionistas têm feito apelos diretos aos militares para que intervenham contra o regime de Nicolás Maduro, após as eleições. A tática de envolver os militares na política é arriscada e pode desestabilizar ainda mais o país, mas é vista por muitos como uma última esperança diante da crise humanitária e econômica que se agrava a cada dia.

Em relação ao Brasil, Andreazza destaca a volatilidade do dólar, que tem gerado incertezas no mercado e pressionado a economia nacional. Ele também comenta a oscilação das moedas internacionais e o impacto delas no dia a dia do brasileiro. Outro tema abordado é o papel de Geraldo Alckmin, vice-presidente, na condução do rigor fiscal.