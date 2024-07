Estadão Analisa com Carlos Andreazza: Lula e sua dúvida permanente sobre cortar despesas

No “Estadão Analisa” desta quarta-feira, 17, Carlos Andreazza comenta as últimas mudanças no texto da regulamentação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Na reta final da votação, deputados do Amazonas conseguiram emplacar mudanças na regulamentação que favorecem a Zona Franca de Manaus em relação à proposta original do Ministério da Fazenda. Mesmo assim, os parlamentares não ficaram satisfeitos e prometem pressionar por mais incentivos na tramitação no Senado.

Outro tema de destaque é a hesitação do presidente Lula em relação à necessidade de cortar despesas. Carlos Andreazza analisa como essa indecisão afeta a confiança do mercado e a implementação de políticas fiscais. Já para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os problemas enfrentados são, em grande parte, de comunicação ou de descontextualização, e que seriam resolvidos com uma estratégia de comunicação mais eficaz.